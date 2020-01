Almanya'da Aleviler kamusal alanda resmen kabul edildi

Almanya 'da Aleviler, Bremen Eyalet Hükümeti devlet sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile Aleviler Bremen Eyaleti'nde dini cemaat olarak Hıristiyanlar ve Museviler ile aynı yasal konuma geldiler.



Eyalette yaşayan 10 bin Alevi dini bayramları Aşure, Kurban, Nevruz ve Hıdrellez'de tatilin yanı sıra pek çok hak elde etti.



DHA'nın haberine göre, Bremen belediye binasındaki imza törenine Bremen Belediye Başkanı Jens Böhrnsen (SPD), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Turgut Öker, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Genel Başkanı Hüseyin Mat, AABF İnanç Kurulu Başkanı Cafer Kaplan ile çok sayıda davetli katıldı. Almanya'daki Aleviler daha önce de Hamburg Eyaleti ile devlet sözleşmesi, Aşağı Saksonya Eyaleti ile ön sözleşme imzalamışlardı.

Bremen eyaletinde 12 yıldır Alevilik dersi veriliyor

AABK Genel Başkanı Turgut Öker, Bremen Eyaleti ile devlet sözleşmesi imzalanmasının önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi. Turgut Öker şunları söyledi:

"Bu haklar sadece bize özel sunulan haklar değil. Almanya'nın toplumsal yaşamına, hukuki yapısına uyum sağlayan ve ona destek sunan bütün kurumlara bu haklar verilmekte. Biz bu alandaki faaliyetlerimizin ilk ürününü 12 yıldır okullarda Alevilik dersi vermekle aldık. Okullarda Alevilik dersi verme hakkı zaten, Almanya'da bir Hristiyan Alman'ın ne hakkı varsa bizim de o hakkı alacağımızın ilk işaretiydi. Siz bir inanç kurumu olarak devletin sizden beklediği yükümlülükleri yerine getirdiğiniz an inanç özgürlüğü kapsamında devletin koruması altına giriyor ve her türlü hakka sahip oluyorsunuz. 12 yıldır Alevilik dersi verdiğimiz eyaletlerde, sadece eğitimle sınırlı değil, hayatın her alanında haklar verilmesi zorunluluktu."

Üniversitelerde Alevilik kürsüleri açılacak

Turgut Öker, devlet sözleşmesinin Alevilere ne gibi haklar sağladığını ise şöyle sıraladı: "Bu anlaşma ile artık Hristiyan Alman'ın ne hakkı varsa aynı haklar bizim için de var. Aleviler bayramlarında tatil hakkından faydalanabilecekler. Bayramlarımızda Aleviliği özgürce yaşayabileceğiz. Kamusal alanda Aleviliğin resmi kabulü gerçekleşmiş oldu. Cezaevindeki Aleviler inançlarını özgürce yaşayabilecekler. Kreş ve okul açabileceğimiz gibi üniversitelerde Alevilik kürsüleri açılabilecek. Alman resmi devlet kanallarında bir sandalyemiz olacak. Eyalet Hükümeti dini topluluklarla resmi bir toplantı yaptığında veya resmi törenlerde Aleviler de temsil edilecek. Bunlar Almanya'da Aleviliğin dini inanç olarak kabulü anlamına geliyor.

Alevilik inanç olarak kabul ediliyor

Öker, Almanya'nın Aleviliği bir din mi, mezhep mi yoksa mistik bir inanç olarak mı kabul ettiği yönündeki soruyu, "Almanya'da siz devletle ancak kendinize özgü bir inanç olarak muhatap olabilirsiniz. Bir tarikat, mezhep veya küçük bir topluluk olarak bu haklardan faydalanma şansına sahip değilsiniz. Aleviliğin kendine özgü bir inanç olarak tanınmasından ötürü biz burada bu haklara sahibiz" diye yanıt verdi