Almanya'da akbabalara ceset bulma eğitimi

T24 - Alman polisi, gizlenmiş cesetleri bulmaları için akbabaları eğitiyor. Akbabaların, büyük ve açık alanlar söz konusu olduğunda, ya da bitki örtüsünün yoğun olduğu yerlerde, cesetlerin kokusunu almakta köpeklerden daha başarılı olabileceği düşünülüyor.



Ancak, akbabanın bulduğu cesedi gagalamaya başlama olasılığı, deneyle ilgili etik kaygılara yol açıyor.





Üç ünlü dedektif



Kuzey Almanya'nın Havover kentindeki bir kuş çiftliğinde eğitilen üç akbabaya, ünlü kurmaca karakterlerin isimleri verilmiş: Sherlock, Miss Marple ve Columbo.



Üçü de dedektif roman ve dizilerinin kahramanı olan bu karakterlerin ismini alan akbabaların, keskin gözleri ve koku duyuları sayesinde suçla mücadelede etkili olabileceği düşünülüyor.



Alman basınında çıkan haberlere göre, akbabaların eğitilmesi için morgdan alınan bir kefen parçası kullanılıyor.



Bir diğer endişe kaynağı ise, Sherlock'un havadan tespit uçuşu yaparak değil, yerde kalarak avlanmayı tercih etmesi.



Miss Marple ve Columbo, Avusturya'daki bir hayvanat bahçesinden eğitimlere katılmak üzere Almanya'ya getirilmiş.



Eğitimle ilgili açıklama yapan polis memuru Rainer Herrmann, "İlgi son derece yoğun. Almanya, Avusturya ve İsviçre'den bu yöntemle ilgilenenler var." dedi.





