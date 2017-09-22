Almanya'da aile birleşiminde en çok vize Türklere

Geçen yıl aile birleşimiyle Almanya'ya gelmek isteyen eşlerin yüzde 32'si zorunlu Almanca sınavını geçemedi. Resmi rakamlara göre en fazla vize verilenlerse açık ara Türk vatandaşları.

Federal Alman Meclisi'nde Sol Parti'nin sunduğu soru önergesine federal hükümetin verdiği cevaba göre, geçen yıl aile birleşimiyle Almanya'ya gelmek isteyen yabancı eşler için uygulanan dil sınavında 12 bin kişi başarısız oldu. Bu çerçevede katılımcıların yüzde 68'i sınavı geçerken, yüzde 32'siyse geçemedi.

Başarı kotalarının maksimum yüzde 50 başarı oranına ulaşabilen Senegal, Etiyopya, Dominik Cumhuriyeti, Ürdün, Afganistan ve Ganalı katılımcılarda özellikle düşük olduğu kaydedildi.

2016 yılının tamamında aile birleşimi kapsamında toplam 46 bin 455 kişiye vize veren Almanya'nın, 2017'nin ilk yarısındaysa 26 bin 176 kişiye vize verdiği belirtildi. Bu rakamlara Almanya'ya sığınan mültecilerin eşlerinin de dahil olduğu kaydedildi.

Aile birleşiminde vatandaşlarına en fazla vize verilen ülkeninse açık ara farkla Türkiye olduğu kaydedildi.

Muhalefetten eleştiri

Sol Parti üyesi milletvekili Sevim Dağdelen, söz konusu dil sınavı zorunluluğunu eleştirdi. Dağdelen, "Eşlerin birlikte yaşamasına izin verilmemesi deli saçması" dedi.

Dağdelen, Almanya'nın bu uygulamayla "anayasanın getirdiği evlilik ve aile korumasını" ihlal ettiğini savundu ve uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Dili yurt dışında öğrenmenin zorluğuna vurgu yapan Dağdelen "Almanca en iyi Almanya'da öğrenilir" dedi.

Söz konusu uygulama çerçevesinde, Almanya'da yaşayan kişilerin eşlerinden Almanya'ya taşınmadan önce "başlangıç seviyesinde Almanca bilgisine" sahip olduklarını kanıtlamaları isteniyor.

Alman vatandaşlarının yabancı eşleri için de geçerli olan uygulamanın istisnasıysa AB vatandaşları ve İsviçre ve Norveç gibi AB'ye "denk" sayılan bazı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan iş gücü. Buna ek olarak AB kapsamında geçerli olan serbest dolaşım hakkı dolayısıyla Alman vatandaşlarının yabancı eşleri için de bir istisnai uygulama söz konusu. Bu kişilerin sınavı tekrarlama hakkı bulunuyor.