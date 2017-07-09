Almanya'da 'aile birleşimi' dalgası bekleniyor

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Alman hükümeti, Almanya'ya aile birleşimi yoluyla 200 ila 300 bin Irak ve Suriyeli'nin daha geleceğinden yola çıkıyor. Haber, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce verilen vizeler ve yapılması beklenen başvurularla ilgili paylaştığı verilere dayanıyor.

Halihazırda aile birleşimi vizesi için başvuruda bulunacak kişilerin Almanya'nın yurtdışındaki temsilciliklerinde çok uzun bekleme sürelerine hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Alman Federal Meclisi İçişleri Komisyonu'nun bir yetkilisinin geçen günlerde yaptığı açıklamaya göre, Almanya'nın Erbil Başkonsolosluğu’nda bekleme süresinin ortalama yedi ay, Beyrut Başkonsolosluğu'nda ise 9 ila 12 aya ulaşıyor. Bu sürenin Türkiye'den yapılan başvurular için ise yaklaşık bir aya kadar düştüğü ifade ediliyor.

Resmi verilere göre 2017'nin ilk çeyreğinde Almanya için yaklaşık 17 bin aile birleşimi vizesi verildi. Ancak Dışişleri Bakanlığı söz konusu rakamda artış yaşanmasını bekliyor.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu'nun Mülteci Politikaları Sözcüsü Luise Amtsberg, yaşanan ihtiyaç nedeniyle hükümetin bu konuda bir an önce adım atması gerekliliğine dikkat çekti. Amtsberg, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Suriye ve Irak'tan kabul edilen sığınmacıların aile birleşimi işlemleri hala çok yavaş ilerliyor" dedi ve vize başvurularının incelenmesi için daha fazla personel ve esneklik talebinde bulundu. Amtsberg "Başvuruların neden Dışişleri Bakanlığı'nın Berlin'deki çalışanları tarafından da incelenmediğini anlamak mümkün değil" dedi.

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