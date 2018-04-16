Almanya'da Adil Öksüz'e ceza soruşturması açıldı; 4 aydır aranıyor

Almanya’nın, Türkiye’nin talebi sonrası 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olduğu belirtilen Adil Öksüz hakkında diğer 'FETÖ' sanıklarından farklı olarak iade yerine ‘ceza soruşturması’ yürüttüğü ortaya çıktı. Almanya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Öksüz'ün ocak ayından itibaren yakalama kararıyla arandığını söyledi.

Karar'dan Büşra Sarıkaya'nın haberi aynen şöyle:

Almanya’nın FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin firari kilit ismi örgütün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’le ilgili ceza soruşturması başlattığı ortaya çıktı. KARAR’ın sorularına yanıt veren Almanya İçişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye’nin yakalama ve iade talebi sonrası, ocak ayında hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz’le ilgili dosyanın ‘cezai soruşturma’ kapsamında olduğunu bildirdi. Alman yetkililer Öksüz’ün görüldüğü yerde yakalanacağını ve tutuklanacağını da ifade etti. Bakanlık yetkilileri Öksüz hakkında bu süreçte hangi işlemlerin yapıldığı konusunda ise gizlilik gerekçesiyle bilgi veremeyeceklerini beliettiler.

Alman Bakanlık yetkilisi Türkiye’nin resmi olarak Adil Öksüz’ün iadesini talep etmesi sonrası, önce arama kararı, ardından yakalama kararı çıkartıldığını belirterek, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin diplomatik kanallarla Almanya’dan Öksüz’ün iadesini talep ettikten sonra, dosya Yabancılar Daire Başkanlığı’na iletildi. Yabancılar Daire Başkanlığı’nda iade talebi kontrol edildikten sonra Öksüz’ün hangi eyalette bulunduğuna bakıldı. Bulunduğu iddia edilen eyalet belirlendikten sonra, Türkiye tarafından gerçekleşen iade talebi yetkili eyalet mahkemesine oradan da Almanya Genel Kamu Savcılığı’na iletildi.”

Bütün eyaletlerde aranıyor

Öksüz 15 Temmuz gecesi gözaltına alındı ancak hakimlik sorgusu ardından serbest bırakıldı. Öksüz’le ilgili önce yurtiçinde, kaçtığı belirlenince de yurtdışında iz sürüldü. Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ilişkin iddialar medyaya yansıdı. Gurbetçilerin ihbarları ile Öksüz’ün görüldüğü yerler yetkililerle paylaşıldı. Ancak son olarak Almanya’ya iltica başvurusu yaptığı ve geçici oturma izni verildiği bilgisi Türkiye’yi harekete geçirdi. Türkiye önce Almanya’ya nota vererek bu iddiaları sordu. Ancak notaya cevap alınamayınca Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda bir iade dosyası hazırlandı ve Belin’e gönderildi.

Bu aşamadan sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Öksüz ile ilgili arama kararı çıkarıldığını söyledi. Merkel’in bu açıklaması Öksüz’ün Almanya’da olduğu bilgisinin netleşmesi olarak yorumlandı. Öksüz’ün Almanya’ya iltica başvurusu yapması sonrası açığa çıktığını, Türkiye’nin iddiaları somutlaştırdıktan sonra iadesi için harekete geçtiğini duyurmuştu. Türkiye’den illegal yollardan kaçtığı değerlendirilen Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ilişkin bilgiler iade dosyasına kondu. Avrupa’da FETÖ’cülerin en çok sığındığı ülke olan Almanya darbe girişiminden 1.5 yıl sonra harekete geçmiş oldu.