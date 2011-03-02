Almanya'da ABD askerlerine kurşun sıkıldı: 2 ölü

T24 - Frankfurt Havaalanı’nda ABD askerlerini taşıyan bir otobüs hedef alındı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü.



Almanya'nın Frankfurt havaalanında Amerikan askerlerini taşıyan bir otobüsün içinde veya yakınında açılan ateş sonucu iki kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı. Havaalanı sözcüsü olayın, Avrupa’nın ikinci en büyük dağıtım merkezinin yer aldığı 2’inci terminalde gerçekleştiğini açıkladı.



Sözcü, ölen ve yaralananlar hakkında bilgi vermekten çekinirken, DAPD haber ajansı olayda iki kişinin öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını bildirdi.



İki kişinin öldüğünü doğrulayan Frankfurt polisi, bunun bir terör saldırısı olup olmadığının henüz bilinmediğini, olayla ilgili olarak 21 yaşındaki bir saldırganın yakalandığını açıkladı. Zanlının Kosova kökenli olduğu belirtilirken, olayda muhtemelen otobüs şoförü ile bir askerin öldüğü, asker olduğu tahmin edilen iki kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.



ABD’nin Avrupa Komutanlığı’ndan konu ile ilgili açıklama henüz gelmezken, olayın araştırıldığı duyuruldu.





