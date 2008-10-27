Almanya'da AB desteğiyle cami yapıldı

Almanya'nın Duisburg kentinde ülkenin en büyük camilerinden biri ibadete açıldı. Caminin açılışına Alman siyasetçilerde katıldı.



Almanya’da en fazla Müslüman'ın yaşadığı eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya'nın Duisburg kentinde inşa edilen Duisburg Merkez Camii'nin açılış törenine Eyalet Başbakanı Jürgen Rüttgers ve Uyum Bakanı Armin Laschet'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey Alman yetkili katıldı. Açılış töreninde Türkiye’den de Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu hazır bulundu.



Yaklaşık üç yılda bitirilen ve toplam bin 400 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Duisburg Merkez Camii, toplam 7,5 milyon Euro'ya mal olurken, bu meblağın yarısı Kuzey Ren Vestfalya ve AB tarafından karşılandı.



Duisburg Merkez Camii'nin ana yapısı bin, son cemaat yeri, üst kat ve bayanlar bölümüyle birlikte ise yaklaşık bin 400 kişilik bir kapasiteye sahip. 34 metre yüksekliğe sahip minaresi ve iç içe geçmiş dört kubbenin çevrelediği gümüş renkli ana kubbesiyle Osmanlı mimarısın özelliklerini taşıyan cami kompleksi, konferans salonu, kütüphane ve diğere sosyal tesisleriyle tam bir külliye görünümünde.



Almanya’da Berlin ve Köln’de yapılması planlanan camiler tartışmalara neden olurken, Duisburg’taki büyük caminin inşası sırasında ise bu tür anlaşmazlıklar yaşanmadı. Deutche Welle'ye konuşan Duisburglu Almanlar, böylesine görkemli bir camiden rahatsız olmadıklarını söylediler. Duisburglu bir bayan, “Ben de gidip şöyle bir bakmıştım. O zaman daha inşaat devam ediyordu. O hali bile çok hoşuma gitmişti' dedi.



