8 Türk'ü öldüren Neo-Naziler zaman aşımından yararlanacak

T24 - Almanya'da zaman aşımından dolayı, 2000-2006 yılları arasında 8 Türk, 12 Yunan ve 1 kadın polisi öldüren "Nasyonalsosyalist Yeraltı" (NSU) adlı aşırı sağcı terör hücresini desteklemiş olan bazı aşırı sağcılar yargı önüne çıkartılamayacak.

Almanya'da 2000-2006 yılları arasında Neo-Nazi terörüne kurban giden (Yukarıda soldan sağa) Enver Şimsek, Abdurrahman Özdoğru, Halil Yozgat, Habil Kılıç, (Aşağıda soldan sağa)Yunus Turgut, İsmail Yaşar Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılığın bir sözcüsü, NSU'yu 10 yıldan daha önce desteklemiş olan bazı kişilerin zaman aşımı nedeniyle yargılanamayacağını, ancak bunun şu an cinayetlerle ilgili olarak tutuklu bulunan 5 kişi için geçerli olmadığını söyledi.

Sözcü, bir terör örgütünü destekleyenlerin 10 yıldan sonra yargı önüne çıkartılamayacağını ifade ederek, bu nedenle aşırı sağcı katillere, NSU'nun 1998 yılı başında izini kaybettirmesinde yardımcı olan bazı aşırı sağcıların yargılanamayacağını kaydetti.

Öte yandan, Focus dergisi, intihar eden aşırı sağcı katil Uwe Mundlos'un, izini kaybettirmeden çok daha önce de yabancıları öldürme konusunda somut planları olmuş olduğunu yazdı.

Derginin haberine göre, aşırı sağcı Almanya'nın Milliyetçi Demokratik Partisi'nin (NPD) eski bir yöneticisi, Federal Suç Dairesi'ne (BKA) verdiği ifadesinde, 1990'lı yılların başında Mundlos ile birlikte bir saldırı düzenlemek amacıyla Jena kentindeki bir ilticacı yurdunu araştırdığını söyledi.

Saldırının nasıl düzenleneceği ve sonuçta neden yapılmadığı konusunda ise bir bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.