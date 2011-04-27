-ALMANYA'DA 5 KİŞİDEN BİRİNİN İÇKİ SORUNU VAR BERLİN (A.A) - 27.04.2011 - Almanya'da yapılan bir araştırma her 5 kişiden birinin içki sorunu olduğunu ortaya koydu. Alman Bağımlılık Sorunu Merkezi tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre, Almanlar genel olarak daha az sigara içmeye başladı, ancak içkiyi hala büyük miktarlarda tüketiyor. Ülkede yaklaşık her 5 kişiden birinin içki bağımlısı olduğu ya da içki nedeni ile bir sorun yaşadığı belirtilen raporda, içkiden zehirlenen insanların sayısı 2000 yılından 2009 yılına kadar yüzde 112 oranında arttığı ifade edildi. Buna karşılık tütün vergisi gelirlerinin 2009 yılında önceki yıllara göre azalarak yaklaşık 13,4 milyar avroya gerilediği kaydedildi. Raporda, içki bağımlısı insanların sayısını azaltmak amacıyla ek vergiler ile içki fiyatlarının büyük ölçüde artırılması da önerildi.