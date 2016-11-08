T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da 5 IŞİD şüphelisi yakalandı

Karlsruhe Federal Savcılığı düzenlenen operasyonlarda 5 IŞİD şüphelisinin yakalandığını doğruladı. Yakalananlar arasında "IŞİD’in Almanya’daki 1 numaralı isminin" de olduğu belirtildi.

08 Kasım 2016 17:07

Almanya'da Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde IŞİD’e yönelik yapılan operasyonlarda 5 IŞİD şüphelisi yakalandı. Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu NDR ve Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR ile Süddeutsche Zeitung'un salı sabahı duyurduğu haberi, Karlsruhe’deki Federal Savcılık da doğruladı.

Şüpheliler arasında, Almanya’da IŞİD’in en önemli isimlerinden biri sayılan 32 yaşındaki Iraklı Ebu Valaa’nın da bulunduğu bildirildi. Şüpheliler, terör örgütüne destek vermek, IŞİD’e üye kazandırmak, üyelerin yurtdışına çıkışına lojisitik yardım sağlamak ve finanse etmekle suçlanıyor.

Uzun süren soruşturma

Federal Savcılığın 2015 sonbaharından bu yana söz konusu Iraklı ve yardımcıları hakkında soruşturma yürüttüğü belirtildi. Bir süre önce Aşağı Saksonya’nın Hildesheim kentinde Almanya çapında Selefilerin en önemli buluşma noktası kabul edilen bir camide yapılan aramada da Ebu Valaa’nın izinin sürüldüğü belirtildi. Güvenlik birimleri tarafından uzun süredir izleme altında olan caminin imamının verdiği seminerlerle eş zamanlı olarak Suriye’ye seyahatlerin yapıldığı tespit edilmişti.

IŞİD’e vurulan darbenin aylar süren soruşturmanın ardından geldiği belirtildi. NDR, WDR ve Süddeutscher Zeitung’un haberine göre, Alman güvenlik güçlerinin bu başarısına IŞİD’den ayrılan bir kişinin verdiği ifadenin katkısı oldu. 22 yaşındaki bu genç, Suriye’de IŞİD’e katıldıktan aylar sonra Türkiye’ye kaçtığını ve daha sonra terör örgütü ile bağını kopardığını söylemişti. Eylül ayı sonunda Almanya’ya dönmeden Türkiye’de NDR, WDR ve SZ’ye bir röprotaj veren genç, Iraklı Ebu Valaa’yı "Almanya’da IŞİD’in 1 numaralı ismi" olarak nitelemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Karlsruhe Federal SavcılığıIŞİDAlmanyaAşağı SaksonyaKuzey Ren VestfalyaIŞİD&rsquo;eAlman RadyoTelevizyon Kurumu NDRBatı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDRSüddeutsche ZeitungKarlsruhe&rsquo;deki Federal Savcılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24