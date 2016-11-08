Almanya’da 5 IŞİD şüphelisi yakalandı

Almanya'da Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde IŞİD’e yönelik yapılan operasyonlarda 5 IŞİD şüphelisi yakalandı. Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu NDR ve Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR ile Süddeutsche Zeitung'un salı sabahı duyurduğu haberi, Karlsruhe’deki Federal Savcılık da doğruladı.

Şüpheliler arasında, Almanya’da IŞİD’in en önemli isimlerinden biri sayılan 32 yaşındaki Iraklı Ebu Valaa’nın da bulunduğu bildirildi. Şüpheliler, terör örgütüne destek vermek, IŞİD’e üye kazandırmak, üyelerin yurtdışına çıkışına lojisitik yardım sağlamak ve finanse etmekle suçlanıyor.

Uzun süren soruşturma

Federal Savcılığın 2015 sonbaharından bu yana söz konusu Iraklı ve yardımcıları hakkında soruşturma yürüttüğü belirtildi. Bir süre önce Aşağı Saksonya’nın Hildesheim kentinde Almanya çapında Selefilerin en önemli buluşma noktası kabul edilen bir camide yapılan aramada da Ebu Valaa’nın izinin sürüldüğü belirtildi. Güvenlik birimleri tarafından uzun süredir izleme altında olan caminin imamının verdiği seminerlerle eş zamanlı olarak Suriye’ye seyahatlerin yapıldığı tespit edilmişti.

IŞİD’e vurulan darbenin aylar süren soruşturmanın ardından geldiği belirtildi. NDR, WDR ve Süddeutscher Zeitung’un haberine göre, Alman güvenlik güçlerinin bu başarısına IŞİD’den ayrılan bir kişinin verdiği ifadenin katkısı oldu. 22 yaşındaki bu genç, Suriye’de IŞİD’e katıldıktan aylar sonra Türkiye’ye kaçtığını ve daha sonra terör örgütü ile bağını kopardığını söylemişti. Eylül ayı sonunda Almanya’ya dönmeden Türkiye’de NDR, WDR ve SZ’ye bir röprotaj veren genç, Iraklı Ebu Valaa’yı "Almanya’da IŞİD’in 1 numaralı ismi" olarak nitelemişti.

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dpa, BD/GA