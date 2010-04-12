Almanya'da 4G ihalesi

T24-

Almanya'da internet şebekesini ülke genelinde yayacak ve daha hızlı olmasını sağlayacak dördüncü nesil mobil haberleşme sistemi kapsamında dağıtılacak frekansların açık artırma usulüyle ihalesine bugün çıkılıyor. Alman hükümeti, 2000 yılında dağıttığı mobil internet lisanslarından 50 milyar euro gelir elde etmişti. Uzmanlar bu kez rakamın bu kadar büyük olmasını beklemese de, lisans gelirlerinin rekor borçlanmaya giden Berlin için hatırı sayılır bir kaynak yaratması bekleniyor. Alman çevreciler ise işin sağlık yönüne dikkat çekiyor ve dördüncü nesil mobil haberleşme sisteminin elektronik kirliliğe ve dolayısıyla da insan, hayvan ve bitkilere zarar vereceğine işaret ediyor.



Almanya öncü olmak istiyor





Almanya'da posta, doğalgaz, elektrik ve iletişim şebekelerinde rekabet kurallarının düzgün çalışması, Federal Şebeke Düzenleyici Kurumu tarafından takip ediliyor. Kurumun genel müdürü Matthias Kurth, yeni lisans dağıtımının yalnızca mali açıdan değil, Almanya'nın bu alandaki öncü konumunu pekiştirmesi bakımından da önem taşıdığını söylüyor:



“Yalnızca Almanya için değil, Avrupa için de ihalemiz önem taşıyor. Bu tür ihaleler piyasadaki durumu, frekansların parasal karşılığını sergilemesi bakımından önem taşıyor. Daha da önemlisi, atılan bu adımla mobil iletişim pazarında yeniliklerin önü açılacaktır.”

Dördüncü nesil mobil haberleşme sistemi kapsamında dağıtılacak frekansların büyük kısmı, Almanya'da televizyon yayınlarının dijitale geçmesiyle birlikte açığa çıktı. Söz konusu frekansların dalga boyu, özellikle kırsal kesime hızlı internet erişimi sağlanması açısından önem taşıyor. Dördüncü nesil mobil haberleşme, yalnızca var olan mobil ağlardan değil, DSL ve kablo internetten de daha hızlı erişime olanak tanıyacak.



Akıllı telefon baskısı





Almanya Federal Şebeke Düzenleyici Kurumu genel müdürü Matthias Kurth, günümüzde mobil cihazların gelişmişliğine dikkat çekiyor. Kurth, Amerika Birleşik Devletleri'nde mobil şebeke altyapısının yetersizliğinden ötürü son model akıllı telefonların bazı uygulamalarının çalıştırılamadığını vurguluyor.

“Almanya'da böyle bir gelişmenin yaşanmasını önlemek istiyoruz. Bu nedenle frekans dağılımının zamanında ve gelecek gözetilerek yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu tür kararlar 10, 20 yıl boyunca belirleyici olacaktır. Bazı adımları atmakta geç kalanlar, sonuçta yeni uygulamaların baskısını yaşıyor. Bu, hiç istemediğimiz bir gelişme… Konuya bu çerçeveden yaklaşıldığında, frekans dağıtımıyla yalnızca mobil iletişim ve servis sağlayıcıların değil, şebekelerin yapılandırılmasında görev alan uygulama geliştiriciler ve donanım üreticileri için de ciddi bir saha açılmış oldu.”



Çevreciler niçin uyarıyor?

Bu arada Alman çevreciler yeni frekans dağıtımı karşısında elektronik kirlilik uyarısında bulundu. Cep telefonları, kablosuz internet ağları, yüksek gerilim hatları, mikrodalga fırınlar, baz istasyonları, radyo ve televizyon vericileri, radar sistemleri, askeri gözlem istasyonları, iletişim sistemleri ve bilgisayarlar elektromanyetik radyasyon yayan cihazların başında geliyor. Uzmanlar, göze görünmez de olsa insan yapısı manyetik, elektrik ve elektromanyetik bu alanları 'elektrosmog' kavramıyla ifade ediyor.

Kısa adı BUND olan Almanya Çevre ve Doğa Koruma Birliği'nin mobil iletişim uzmanı Bernd Rainer Müller, “çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için cep telefonu şebekelerinin daha fazla genişletilmesine engel olunmasını” talep etti. Müller, “bu tür zararlara yol açmayan, emisyonu düşük iletişim teknolojileri geliştirilmelidir” dedi.

Uzman, bir dizi araştırmanın elektronik kirliliğin insan, hayvan ve bitkilere zarar verdiğine dikkat çekti. Elektronik kirlilik insanda uyku bozukluğu, baş ağrısı ve halsizliğe yol açarken, arılar, güvercinler ve yarasalarda ise yön duygusunun kaybına neden olduğu belirtiliyor. Almanya Çevre ve Doğa Koruma Birliği, yeni frekans ihalesinden 5-6 milyar euro gelir elde edilmesinin beklendiğini kaydederek gelirin en az yüzde 1'lik kısmının mobil iletişimin çevre ve insan sağlığına verdiği zararın araştırılmasına ayrılmasını istedi.