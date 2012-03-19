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Dünya

Almanya'da 450 milyon Euro'luk operasyon

Alman polisi bu sabah 100 kişilik bir ekiple finans merkezi Frankfurt ve çevresindeki kentlerde büyük bir vergi kaçakçılığı operasyonu yaptı

19 Mart 2012 17:46

 

T24 - Almanya'nın finans kenti Frankfurt'ta Alman polisi 450 milyon Euro vergi kaçırdıkları gerekçesiyle eş zamanlı olarak bazı işyerleri ve evlere operasyon düzenledi. Operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı.
 
Alman polisi bu sabah 100 kişilik bir ekiple finans merkezi Frankfurt ve çevresindeki kentlerde büyük bir vergi kaçakçılığı operasyonu yaptı.

Eş zamanlı olarak evleri ve işyerlerini basan polis, 51 ve 54 yaşlarında iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri hakkında bir açıklama yapılmadı.

Polis, Almanya'da olan işyerlerinin merkezlerinin Kıbrıs gösterilerek 450 milyon Euro vergi kaçırıldığını açıkladı.


Para da aklıyorlar


Polis vergi kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yaşları 38 ile 77 arasında değişen 12 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Alman polisi söz konusu kişilerin sadece sadece vergi kaçakçılığı yapmadıklarını aynı zamanda para akladıklarını da açıkladı.

 

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