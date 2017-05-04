Almanya’da "tehlikeli" radikallerin sayısında artış

Neue Osnabrücker Zeitung adlı gazetenin Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) sayılarına dayanarak aktardığı habere göre, Almanya'da terör saldırısı düzenleyebileceğine inanılan 657 kişi güvenlik yetkilileri tarafından "tehlikeli” tanımıyla kayıtlara geçirildi. Ocak ayı sonunda bu sayı 570'di.

Federal Emniyet Teşkilatı'na göre Suriye'de savaşın başladığı tarihten bu yana "tehlikeli” olarak sınıflandırılan kişilerin sayısı dört katına çıktı. "Tehlikeli” kişilerin yaklaşık yarısının şu anda Almanya'da bulunduğu, 100'e yakınının da hapiste olduğu bildiriliyor. Çoğunun polis tarafından izlendiğini kaydeden gazete, ayrıca olası terör saldırılarında destekçi rolü oynayabilecek 338 "ilgili şahsın” bulunduğunu yazıyor.

Güvenlik yetkilileri sayıdaki bu artışı, geçen Aralık ayında Berlin'deki Noel pazarına bir kamyonla düzenlenen saldırıdan sonra soruşturma makamlarının daha titiz davranması ve yeni bir "riziko değerlendirme sistemi” oluşturmasına bağlıyor.

Ayrıca radikal İslamcı IŞİD'in askeri alanda üst üste yenilgiye uğratılmasından sonra IŞİD saflarına katılmak için Suriye veya Irak'a giden Alman pasaportlu İslamcıların sayısında bir düşüş kaydedildiği belirtiliyor.

Özellikle IŞİD saflarında muharebe tecrübesi edinip Almanya’ya geri dönenlerin ciddi bir tehlike teşkil ettiği belirtiliyor. Federal Emniyet Teşkilatı'nın verilerine göre IŞİD’e katılanların sayısı, ocak sonundan bu yana 20 artarak 920'yi geçti. Bu kişilerin 70’den fazlasının doğrudan muharebelere katıldığı veya eğitim kamplarına gittiği kaydediliyor. Yetkililer, Almanya'dan giderek Suriye veya Irak'ta ölenlerin sayısının da yaklaşık 145 olduğunu belirtiyor.

Neue Osnabrücker Zeitung haberinde "tehlikeli” kavramının hukuki olarak tanımlanmadığına dikkat çekti. Gazeteye konuşan Sol Parti Federal Milletvekili Ulla Jelpke, kavramın yasal bir temele oturtulmasını talep ederek "'Tehlikeliler' hakkındaki bu kavram karmaşası artık bir son bulmalı” dedi.

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