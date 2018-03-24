Almanya'da "Radyo Regenbogen Ödülleri" verildi

Levent Gündüz / Rust, 24 Mart (DHA)- Almanya’nın sevilen radyo istasyonu ‘Regenbogen’ (Gökkuşağı) ödülleri ‘Regenbogen Award 2017’ ödülleri ülkenin en büyük eğlence parkı Avrupa parkında törenle verildi.

Regenbogen\'in 1998 yılından bu yana verilen ödüllerinin 21. törenine 1,400 davetli katıldı.

Bu yıl 30. yıldönümünü kutlayan radyo istasyonu internet üzerinde kesintisiz dünya genelinde 24 saat yayın yapıyor.

Her yıl artan dinleyicisiyle Almanya’da yaklaşık bir milyon kişiye ulaşan Radyo Regenbogen ödül törenine dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçılar katıldı. Toplam 12 kategoride müzik, sanat, şov dünyasın tanınmış simalarına verilen 24 ayar altın kaplama kristal \"Regenbogen Award\" ödülleri yine tanınmış simalar tarafından sunuldu.

Yaşam boyu ödülü dünyaca ünlü Kuba’lı kardeşler müzik grubu \"The Gibson Brothers\" sahnede efsane şarkısı \"Kuba\" ile, izleyenleri coşturdu.

Uluslararası yeni sanatçı dalında Amerika’lı \"Lauv\", ulusal yeni sanatçı İspanyol kökenli Nico Santos, uluslararası müzik grubu Amerika’lı \"Welshly Arms\", medya kadını Alman model ve sunucu Lena Gercke, komedi ödülü İngo Appelt kazandı.

Komedyen İngo Appelt’e ödülünü ülkenin sevilen diğer bir komedyeni ve programı sunan Atze Schröder verdi. Geri dönüş yapan, yeniden ortaya çıkan en iyi sanatçı İrlanda-Amerikalı komponist, şarkıcı Michael Patrick Kelly, ulusal pop Alman Wincent Weiss, en iyi şarkı sözü Johannes Oerding, uluslararası pop Finlandiya’lı Alma, medya adamı Dr. Eckart von Hirschhausen, en iyi müzik dans ve şarkı Alle Farben kazanan sanatçılar arasında yer aldılar.

Radyo’nun sahibi, program direktörü Klaus Schunk gösterilen ilgi ve güvene teşekkür etti. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü

- Sanatçılar kırmızı halıda objektiflere poz veriyor

- Regenbogen Award ödülü kazanan sanatçılar sahnede

- Müzik grubu The Gibson Brothers şarkı finali