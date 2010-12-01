-ALMANYA'DA 250 UÇAK SEFERİ İPTAL BERLİN (A.A) - 01.12.2010 - Almanya'nın Münih havaalanında şiddetli kar yağışı nedeni ile bugün 250 seferin iptal edildiği bildirildi. Münih havaalanının bir sözcüsü, şiddetli kar yağışı nedeni ile havaalanında sadece tek bir pistin hava trafiğine açık kaldığını belirterek, bunun da sefer kapasitesini yarı yarıya düşürdüğünü söyledi. Sözcü, gece saatlerine kadar daha fazla seferin iptal edilmesinin beklendiğini kaydetti. Münih havaalanında pazartesi günü de 125 sefer iptal edilmişti.