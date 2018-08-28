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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da 24 IŞİD'li hakkında soruşturma açıldı

Almanya 2013 yılından bu yana Suriye ve Irak'tan ülkeye geri dönen 24 kişi hakkında IŞİD'e üye olma ve şiddet olaylarına karışma suçlamalarıyla soruşturma açtı.

28 Ağustos 2018 14:13

Almanya Federal Başsavcılığı'nın 2013 yılından bu yana terör örgütü IŞİD'in Irak ve Suriye'deki nüfuz bölgelerinden Almanya'ya dönen 24 kişi hakkında soruşturma başlattığı bildirildi. Sol Parti'nin soru önergesine hükümet tarafından verilen yanıtta dönenlerden üçüne dönüş sırasında Alman görevlilerin eşlik ettiği belirtildi.

Almanya'ya dönenlerden altısı hakkındaki işlemler federal eyaletlerin adli makamlarına devredilirken, Federal Başsavcılık 12 kişi hakkında dava açtı. Mahkumiyet kararının ardından başka suçlara da karıştıkları ortaya çıkarılan iki kişi hakkında iki kez dava açıldı. IŞİD'in etkin olduğu bölgelerden Almanya'ya dönen bir sanık hakkındaki karar henüz açıklanmadı. Bir kişi hakkındaki dava ise düştü. Sanıkların çoğu yurt dışındaki bir terör örgütüne üyelik ve şiddet olaylarına karışma suçlarından üç ile beş yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2013 yılından bu yana bin dolayındaki İslamcının Irak ve Suriye'deki radikal dinci terör örgütlerine katılmak üzere Almanya'dan ayrıldığı tahmin ediliyor. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı bu kişilerin üçte birinin Almanya'ya dönmüş olabileceğini duyurmuştu. Almanya'dan giden militanlardan 150'sinin çatışma bölgelerinde öldüğü belirlendi. Almanya'dan ayrılarak Suriye ve Irak'a giden 19 olası IŞİD mensubu hakkındaki soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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