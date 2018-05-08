Almanya'da 24 Haziran hazırlıkları başladı

Türkiye'de 24 Haziran Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu ile milletvekili genel seçimleri için Almanya'da 7 Haziran'da başlayacak oy verme işlemleri 13 gün sürecek ve 19 Haziran'da son bulacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar uyarınca Almanya'nın 13 kentinde sandık kurulacak. Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Münih, Münster, Hannover, Karlsruhe, Hamburg, Nürnberg ve Mainz kentlerinde oy vermek mümkün olacak. Ancak halen Alman makamlarından bu konuda onay gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ise oylamanın 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Almanya'da seçimlerin daha erken başlayacak olması nedeniyle, Türkiye'deki siyasi partileri Almanya'da destekleyenler de çalışmalarına hız verdi.

CHP Berlin Birliği'nin hedefi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Almanya'daki yüzde 63 olan oy potansiyelini "yüzde 50'ye çekmek" istediklerini söyledi.

Berlin'de seçim kampanyasını önümüzdeki hafta başlatacaklarını söyleyen Kolat, Berlin'deki yaklaşık 139 bin seçmenin 50 binine doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Kolat, bunun için broşürler bastıracaklarını, hatta "kapı kapı gezerek vatandaşları bilgilendireceklerini" söyledi.

İYİ Parti Gönüllüleri sahaya inecek

İlk kez seçimlere giren İYİ Parti'yi yurt dışında destekleyenler ise İYİ Parti Gönüllüleri adı altında birleşti. İYİ Parti Berlin Gönüllüleri Başkanı Mehmet Aşkın Kipel, seçim hazırlıkları kapsamında Ankara'daki genel merkezle görüştüklerini ifade ederek, "Sahaya inme mecburiyetimiz var. Berlin'de seçim büroları kurmayı düşünüyoruz. Şimdilik iki seçim büromuz var, biri her gün, diğeri de haftada bir kere hizmet verecek. Vatandaşlarla temas halinde olacağız" dedi.

HDP'yi destekleyenler umut aşılamak istiyor

Halkların Demokrat Partisi'ne (HDP) yakınlığı ile bilinen Berlin Halkların Demokratik Platformu Eş Sözcüsü Rezan Aksoy, seçim tarihinin açıklanmasından hemen sonra yaptıkları toplantıda durumu değerlendiklerini belirterek, "Bu belki de Türkiye'deki son demokratik seçim ve belki de son şansımız olacak" şeklinde düşündüklerini söyledi. Bu toplantıda "Türkiye'nin diktatörlük sistemine doğru gittiğine dair endişelerin" dile getirildiğini, "Türkiye'deki sıkıntılar nedeniyle insanların artık gülmeyi unuttuğunu" söyleyen Aksoy "gülebileceğimiz, eğlenceli, insanların sandığa gitmesini sağlayacak, insanlara umut aşılayacak, 'iyi bir Türkiye mümkün, iyi bir gelecek mümkün' umudunu yayacak bir kampanya" yapmaya karar verdiklerini anlattı. Aksoy, Kreuzberg semtinde Türklerin yoğun olarak gittiği pazarda stand kurarak çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Almanya'da çalışmalarını yürütenlerin oluşturduğu AK Parti Berlin Seçim Koordinasyon Merkezi ise DW Türkçe'ye "programlarının henüz başlamadığı" bilgisini verdi.

Türkiye'den siyasetçi gelecek mi?

Türkiye'de seçim tarihinin açıklanmasından sonra, Türk hükümet yetkilileri ve siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yapması ihtimali tartışma yarattı. Geçen yıl referandum öncesinde Türk hükümet yetkililerinin seçim etkinliklerinin iptal edilmesi nedeniyle Ankara-Berlin hattında gerilim yaşanmıştı. Bunun üzerine Alman hükümeti, Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmıştı.

CHP Berlin Birliği Başkanı Kolat, CHP'den önemli isimlerin 24 Haziran öncesinde Almanya'ya gelmesinin planlamadığını, sadece bazı milletvekilleri ile toplantılar planladıklarını belirtti.

Berlin Halkların Demokratik Platformu Eş Sözcüsü Aksoy ise Türkiye'ye dönemeyen HDP’li milletvekillerinden Ahmet Yıldırım, Tuba Hezer veya Kemal Aktaş'ın katılımı ile bir etkinlik planlanabileceğini söyledi.

İYİ Parti Berlin Gönüllüleri Başkanı Kipel de ise Türkiye'deki seçim çalışmalarının yoğunluğundan dolayı tanınmış yüzlerin gelemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin ise 24 Haziran erken seçimleri öncesinde Almanya'da seçim etkinliğine katılması planlanmıyor.

Berlin'de partiler arası işbirliği

Türkiye'de partilerin kurduğu ittifakların bir yansıması Berlin'de de gözlemleniyor. İYİ Parti Berlin Gönüllüleri Başkanı Kipel, CHP ve Saadet Partisi temsilcileri ile görüşmelerin ve ortak çalışmaların uzun süredir devam ettiğini ifade etti.

CHP Berlin Birliği Başkanı Kolat, muhalefet partilerinin destekçileri ile tekrar görüşeceklerini belirterek, "ortak bir strateji belirlemek" istediklerini söyledi.

Sandık güvenliği

Muhalefet partilerinin, Almanya'daki seçimlerde sandık güvenliği konusunda ise endişeleri bulunmuyor.

Almanya'daki seçimler sonrasında sonuçların değil, sadece verilen oyların sayıldığını hatırlatan CHP Berlin Birliği Başkanı Kolat, "sayılan oyların ıslak imzalı tutanağının partiye gönderildiğini" belirterek, daha önceki seçimlerde bu konuda "pek sıkıntı yaşanmadığını" söyledi. Kolat, sandık kurullarında görev yapacak kişilerin belirlendiğini, önümüzdeki günlerde de müşahitlerin belirleneceğini ve gereken eğitimlerin verileceğini söyledi.

İYİ Parti Berlin Gönüllüleri Başkanı Kipel oy verirken sıkıntı olacağını düşünmediklerini, ancak oyların Türkiye'ye gönderilmesinden sonra ne olacağını bilemediklerini kaydetti. Kipel sandık kurulu görevlisi olarak seçilen isimleri YSK'ya göndereceklerini ancak engellemeler olması halinde ise "sandık başında CHP’den arkadaşlar olacak, onlar dikkat eder, onlara güveniyoruz" dedi.

Berlin Halkların Demokratik Platformu Eş Sözcüsü Aksoy ise "sandıklarda görevli bulundurma hakkını sonuna kadar kullanacaklarını" söyledi.

Jülide Danışman /Berlin

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