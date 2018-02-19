Almanya'da 2018 yılının güzelleri basına tanıtıldı

Levent Gündüz / Freiburg, 19 Şubat (DHA)- Almanya güzellik yarışması “Miss Germany 2018” finalistleri bugün Almanya’nın en büyük eğlence parkı Avrupa Parkı’nda basına tanıtıldı.

Büyük finale katılmak için 5 bin 263 aday yarışmaya müracaat etti. Yapılan ön elemelerde yaşları 16-24 olan 22 finalist 24 Şubat Cumartesi akşamı Avrupa Parkı’nda podyuma çıkmayı başardı.

Güzeller arasında ‘Miss Hessen 2018’ eyalet güzeli seçilen Derya Sipahi (25) finalin yapılacağı Avrupa Parkı’nda podyum çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Büyük finale sayılı günler kala güzellerde heyecan dorukta. Almanya’nın en güzel kızı ünvanı olan Miss Germany 2018 Kraliçesi 22 güzelden hangisi olacak, merakla bekleniyor.

91 yıllık Almanya güzellik yarışmasında ilk defa 1996 yılında Berlin güzeli seçilen Türk kökenli Yasemin Mansur Almanya’nın en güzel kızı “Miss Germany 1996” ilan edilmişti. Çok sayıda Türk kökenli adayın da yarıştığı güzellik yarışmasında Türkiye ve Avrupa’da tanınmış model Şebnem Schaefer 2006 finalinde yarışmanın ikincisi seçilmişti.

Kayseri kökenli Derya Sipahi final için heyecanlı olduğunu Almanya’nın en güzel 22 kızından biri olmaktan mutlu olduğunu ve en çok mantı yemeğini sevdiğini söyledi. Güzellik yarışmasın tarihinde üç güzellik kraliçesi Almanya gündeminde ismini başarıyla tanıttı.

1956 güzellik yarışmasın üçüncüsü seçilen Petra Schürmann aynı yıl Londra’da dünya güzeli ‘Miss World’ ilan edildi. Petra Schürmann uzun yıllar Alman devlet televizyon kanalları ARD, ZDF’de sunuculuk yaptı. 1977 güzellik kraliçesi seçilen Dagmar Wöhrl siyasete atılarak başarılı siyasetçi olarak gündemde yerini korudu. 1993 güzeli seçilen Verona Feldbusch-Pooth model, aktris olarak halen ekranların beğenilen simalarından biri olarak başarıyla isminden söz ettiriyor. Finalde jüri heyeti fiziki güzellikten daha çok ahlaki güzellik, güzel konuşma, tanıtım ve eğitim seviyesine önem veriyor. Büyük finale beş gün kala kalbimiz podyuma çıkacak Türk güzeli Derya Sipahi için atacak. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

- Miss Germany 2018 adayları basına tanıtılıyor

- Derya Sipahi ile röportaj