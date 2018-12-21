Almanya'da 2018 yılında 905 İslamcıya soruşturma

Almanya'da İslamcı terörist olduğundan şüphelenilen kişiler hakkında açılan soruşturmaların sayısının son üç yılda önemli oranda arttığı belirlendi.

Söz konusu bilgi, federal hükümetin Hür Demokrat Parti (FDP) meclis grubunun yönelttiği soru önergesine verdiği yanıtta yer aldı. Alman haber ajansı dpa'nın ulaştığı yanıta göre, Federal Başsavcılık 2015 yılında bu bağlamda 108 soruşturma açarken, olası İslamcılara karşı 2017 yılında başlatılan soruşturmaların sayısı 1052 oldu.

Söz konusu 1052 soruşturmada toplam 1173 şüphelinin adı geçti. 2018 yılında 10 Aralık itibariyle toplam 905 şüpheli İslamcı hakkında toplam 855 soruşturma başlatıldı.

Hükümetin aktardığı verilere göre, suçlama yöneltilen kişilerin arasında yalnızca Alman vatandaşlığına sahip olanların sayısının 2015-2017 yılları arasında yılda yaklaşık 50 dolayında oldu. 2018 yılında ise şu ana kadar yalnızca Alman vatandaşı olan 37 kişi hakkında süreç başlatıldı. 17 şüphelininse çifte vatandaş olduğu kaydedildi.

Ülkede kalmak için

2017 yılında başlatılan soruşturmaların önemli bir bölümünün ise kapatıldığı bilgisi verildi. Bunun nedeninin, başını Afganların çektiği bir grup kişinin, sınır dışı edilmemek amacıyla, kasıtlı ve bilinçli olarak suçlu olduklarını iddia etmeleri olduğu belirtildi.

Çıkarılan yakalama kararları ve mahkumiyetlerin sayısının istikrarlı biçimde yüksek olması, Almanya'da ciddi bir tehlikenin söz konusu olup olmadığı tartışmasını doğurdu.

FDP Meclis Grup Başkan Yardımcısı Stephan Thomae, "Federal hükümetin, hakkında yakalama kararı bulunan İslamcı teröristlerin kaçının ortadan kaybolduğuna ilişkin bir bilgiye sahip olmaması, şaşkınlık verici ve sorumsuzcadır" değerlendirmesinde bulundu.

dpa/BÜ,GA

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