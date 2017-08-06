Almanya'da 2017'nin ilk yarısında sığınmacılara yönelik 642 saldırı oldu

Almanya'da 2017'nin ilk yarısında sığınmacılara yönelik 642 saldırının yapıldığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı'nda (DPA) yer alan, Almanya İçişleri Bakanlığının Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevaba göre, 2017'nin birinci üç ayında sığınmacılara 318, ikinci üç ayda da 324 saldırı yapıldığının kayıt edildiği belirtildi.

Bunların arasında sığınmacılara yönelik hakaretlerin de bulunduğu ifade edilen cevapta, saldırılarda 123 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığının cevabında ocak-haziran döneminde kişilere yapılan saldırıların dışında sığınmacı yurtlarına karşı da 153 saldırının gerçekleştiği bildirildi.

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, bir yıl önce aynı dönemde sığınmacılara bin 500'ün üzerinde saldırıda bulunulduğuna işaret ederek, ırkçı saldırı dalgasının geçen yılın aynı dönemine göre azalmasına rağmen, bu saldırıların hala daha yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

Bunun bir "meydan okuma" olduğunu ifade eden Jelpke, "Sığınmacılar hala her gün Naziler ve ırkçılar tarafından tehdit ediliyor." değerlendirmesini yaptı.