Almanya'da 2017'de mülteci sayısı 200 binin altında kalacak

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Kasım ayı sonunda yaklaşık 173 bin civarındaydık. Tüm yıl için toplam rakamın 200 bin mültecinin altında kalacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

Buna göre 2017 yılında mülteci sayısı Hristiyan Soyal Birlik'in (CSU) talep ettiği sınırın altında kalmış olacak. Bavyera eyaleti Almanya'nın güneyinde bulunduğu için 2015 ve 2016 yılındaki sığınmacı dalgasından en fazla etkilenen eyalet olmuştu. Bu nedenle CSU Almanya'ya yıllık mülteci sayısının 200 bin ile sınırlandırılmasını talep etmişti Alman Hristiyan Demokrat (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partileri arasında bu konuda geçen ekimde uzlaşma sağlanmıştı.

Almanya'ya 2015 yılında yaklaşık 890 bin, 2016 yılında ise yaklaşık 280 bin mülteci gelmişti. Söz konusu rakamlarda yaşanan düşüşün başlıca nedenleri olarak ise Balkan rotasının kapatılması ve Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması gösteriliyor.

Daha fazla sınır dışı gözaltı merkezi talebi

De Maiziere başvurusu reddedilen sığınmacıların sınır dışı sürecini kolaylaştırmak için de Almanya'da daha fazla sınır dışı gözaltı merkezleri kurulmasını talep etti. İçişleri Bakanı Hristiyan Birlik partilerinin bundan sonra gelecek sığınmacıların "Karar ve Geri Gönderme Merkezleri"ne yerleştirilmesini talep ettiklerini kaydetti. "Sığınma başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde, bu kişilerin burada kalması gerekiyor. Ancak başvurudan olumlu bir sonuç çıkması halinde yerel bazda dağıtılacaklar. Geri kalanlar ise merkezlerde olacağı için, geri gönderilmeleri de daha kolay olacak" şeklinde konuştu.

Thomas de Maiziere iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine dönmesini teşvik amacıyla başlatılan programa da şimdiye kadar 200 başvuru yapıldığını kaydetti. De Maiziere başvuranların büyük bölümünün Rusya, Irak ve Afganistan'dan geldiğini belirtti.

De Maiziere sığınmacılara zaten hukuki olarak yapmakla yükümlü oldukları bir şeyi yapmak için para ödendiği konusundaki eleştirileri de geri çevirdi. İçişleri Bakanı "Almanya'da bizimle uzun süre kalmaları halinde gereken sosyal yardımın miktarı düşünüldüğünde, bu tutar hatırı sayılır derecede düşük" açıklamasını yaptı.

İltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine dönmesini teşvik için başlatılan yardım programı uyarınca, iltica başvurusu reddedilen sığınmacılar üç bin euro değerinde ek yardım talebinde bulunabiliyor. Aileler kira, inşaat ve tadilat çalışmaları, mutfak ya da banyo mobilyaları gibi ihtiyaçlar için üç bin euro, kişisel olarak da bin euro değerinde ayni yardım talep edebiliyor.

dpa, BW/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe