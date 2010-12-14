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Dünya

ALMANYA'DA 2 İSLAMİ KURULUŞTA ARAMA BERLİN (A.A)

14 Aralık 2010 17:15

-ALMANYA'DA 2 İSLAMİ KURULUŞTA ARAMA  BERLİN (A.A) - 14.12.2010 - Almanya'da polis, iki İslami kuruluşta, ülkede şeriat düzenini getirmeye çalıştıkları şüphesiyle arama yaptı. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Braunschweig ve Mönchengladbach kentlerinde faaliyet gösteren "Einladung zum Paradies" (Cennete davet) adlı dernek ile Bremen İslami Kültür Merkezi (IKZB) adlı Arap derneğin Bremen, Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bürolarında arama yapıldığı ve bazı malzemelere el konulduğu bildirildi. Aramaların ülkedeki güncel terör tehdidiyle ilgisi olmadığı ve uzun zamandan beri planlandığı belirtilen açıklamada, EZB ile IKZB'nin, "ülkedeki parlamenter demokratik düzenin yerine İslam ideolojisine dayalı bir devlet düzeni yaratmaya çalıştığı" şüphesiyle bir süredir izlendiği ifade edildi. Adı açıklanmayan, EZB'nin başkanının, "ülkenin, insanlar tarafından hazırlanan anayasa temelinde değil, şeriat temelinde yönetilmesi gerektiğini" savunduğu ifade edilen açıklamada, "Bir demokrasinin, kendisini anayasa düşmanı derneklere karşı savunabilmesi için silahlı mücadele şeklinde bir cihadı beklemesi gerekmez. 3 eyalette bugün eşzamanlı yapılan aramalar, şüphelerin doğru olup olmadığını gösterecektir" ifadesine yer verildi.

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