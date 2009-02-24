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Almanya'da 2. Fener dalgası

Almanya’da ikinci dalga Deniz Feneri soruşturması başlıyor. Açıklama, Frankfurt Başsavcısı Doris Möller Scheu’den geldi.

24 Şubat 2009 02:00

Almanya’da ikinci dalga Deniz Feneri soruşturması başlıyor. Açıklama, Almanya’nın Frankfurt Başsavcısı Doris Möller Scheu’den. Savcı, Deniz Feneri davası kapsamında 15 kişi hakkında daha soruşturma yürüttüklerini açıkladı.


Show TV’de haber özel programına telefonla katılan Başsavcı, 18 kişi hakkında yaptıkları soruşturmada 3 kişinin mahkum olduğunu hatırlattı. Başsavcı Doris Miller Scheu, konuyla ilgili 15 kişiyi daha soruşturduklarını açıkladı.

Başsavcı, söz konusu soruşturmanın Türk kurumlarının dışında bağımsız bir soruşturma olduğunu söyledi.

Başsavcı, Avrupa’da yayın yapan Kanal 7 televizyonunun 28 bin kişiden 41 milyon Euro para topladığını, bir kısmının Deniz Feneri’ne verildiğini bir kısmının da amacı dışında Türkiye’de bazı kişi ve kuruluşlara nakit olarak aktarıldığını öne sürdü.

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