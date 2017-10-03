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Almanya’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilo bomba bulundu; bölgedeki 10 bin kişi tahliye edilecek

Bombanın bulunduğu bölgede sokak ve caddeler trafiğe kapatıldı

03 Ekim 2017 13:41

Almanya’nın başkenti Berlin’de eski bir tren istasyonunda yürütülen inşaat çalışmaları sırasında, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram bomba bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Berlin polisinden yapılan açıklamada, bombanın etkisiz hale getirilmesi için bombanın bulunduğu yerin 500 metre çevresinde yaşayan 10 bin kişinin bölgeden tahliye edileceği bildirildi. Sokak ve caddelerin trafiğe kapatılması çalışmalarının tamamlandığı ve insanların tahliye işlemine başlandığı ifade edilen açıklamada, tahliye işleminden etkilenenlerin Tempelhof-Schöneberg ilçesinin belediye binasında kalabileceği kaydedildi.

Almanya’da en son eylül başında Frankfurt kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın bulunmasının ardından 60 binin üzerinde kişi tahliye edilmişti.

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