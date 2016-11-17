Almanya'da 16 yaş altı evlilik yasaklanıyor

Almanya’da Adalet Bakanları, çocuk yaştaki evliliklerin yasaklanması konusunda uzlaştı. Berlin’de Güz Konferansı'nda bir araya gelen Federal ve eyalet Adalet Bakanları, bazı istisnalar dışında Almanya’daki 16 yaş altı tüm evliliklerin geçersiz kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Ancak konuya ilişkin henüz somut bir resmi adım atılmadı. Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, Kasım ayı bitmeden konuya ilişkin yasa tasarısını Federal Meclis’e sunacağını açıkladı. Maas, eyaletlerdeki meslektaşları ile bir araya geldiği konferansın ardından yaptığı açıklamada bu kapsamda 16 ve 17 yaşlarındaki gençlerin evliliklerinin de tanınmamasının öngörüldüğünü kaydetti. Alınan tüm kararların çocuk ve gençlerin refahına uygun olması gerektiğini kaydeden Bakan, son sözün Federal Meclis’te olduğunu da sözlerine ekledi.

1475 çocuk evli olarak kayıtlı

Bazı bakanlar ise 18 yaş altı tüm evliliklerin yasaklanmasını talep ediyor. Hessen eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Adalet Bakanı Eva Kühne-Hörmann "16 yaşındaki bir genç ülkede parlamento seçimlerine bile katılamıyor. Yasa koyucular o halde neden reşit olmayan gençlerin bu kadar kapsamlı bir karara bağlı olmasına izin versin? Bu ikisi biribirine uymuyor“ diye konuştu.

Alman hükümeti, çocuk yaştaki evliliklerle ilgili geçen Eylül ayında federal ve eyalet düzeyinde bir çalışma grubu oluşturdu. Tartışmalar, ülkedeki mülteci akınından sonra başlamıştı. Son verilere göre, Almanya'da bin 475 evli çocuk ve genç kayıtlı. Bunların 481'i 16 yaşın altında.

Almanya'da 16 yaş izni

Almanya'da yürürlükteki yasalara göre gençlerin 16 yaşından itibaren evlenmelerine izin veriliyor. Ancak ana koşul diğer partnerin 18 yaşını doldurmuş olması ve aile mahkemesinin izin vermiş olması.

Almanya'da reşit olmadan evlenenlerin çoğu Suriyeli, Afgan ya da Iraklı. 2000 yılında 18 yaşın altında bin 73 evlilik gerçekleşirken, bu sayı 2005 yılında 377, 2015'te ise 92 oldu.

Bununla birlikte Almanya İçişleri Bakanlığı, imamlar tarafından çocuklara nikah kıyılmasını yasaklamak ve çocuklara imam nikahı kıyan din adamlarına para cezası verilmesi için bir çalışma başlattı.

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