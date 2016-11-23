Almanya'da 127 bin kişi eşinden şiddet görüyor

Almanya'da, geçen yıl 127 bin 457 kişinin hayat arkadaşları tarafından şiddet gördüğü bildirildi.

Federal Suç Dairesinin (BKA) istatistiklerinde, 2015 yılında şiddete maruz kalanların 104 binden fazlasını, yani yüzde 82'sini kadınların oluşturduğu bilgisi yer aldı.

Kadınların 331'inin şiddet nedeniyle öldüğü belirtilen istatistiklerde, şiddet gören kadınlardan 11 bin 400'ünün ağır, 66 bine yakınının hafif derecede yaralandığı kaydedildi.

Şiddete uğrayan kadınların, 16 bin 200'ünün tehdit edildiği, 8 bine yakınının takip edilerek tacize uğradığı anlatıldı.

Tecavüze ve cinsel tacize uğrayanların tümüne yakınının kadın olduğu vurgulanan istatistiklerde, takip ve tehdit edilenlerin de yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu ifade edildi.

Almanya Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Manuela Schwesig, konuya ilişkin açıklamasında, aile içi şiddetin suç olduğunu belirterek, bu tür olayların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

BKA Başkanı Holger Münch de hayat arkadaşları tarafından şiddete maruz bırakılan kadınların genelde dövülerek aşağılandığını, hakaret ve tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını, psikolojik rahatsızlıklar geçirdiklerini ve öldürüldüklerini ifade ederek, korkudan dolayı yaşadıklarını anlatamayan kadınların sayısının da çok daha fazla olduğunu söyledi.