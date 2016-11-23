T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da 127 bin kişi eşinden şiddet görüyor

Almanya'da, geçen yıl 127 bin 457 kişinin hayat arkadaşları tarafından şiddet gördüğü belirlendi

23 Kasım 2016 23:57

Almanya'da, geçen yıl 127 bin 457 kişinin hayat arkadaşları tarafından şiddet gördüğü bildirildi.

Federal Suç Dairesinin (BKA) istatistiklerinde, 2015 yılında şiddete maruz kalanların 104 binden fazlasını, yani yüzde 82'sini kadınların oluşturduğu bilgisi yer aldı.

Kadınların 331'inin şiddet nedeniyle öldüğü belirtilen istatistiklerde, şiddet gören kadınlardan 11 bin 400'ünün ağır, 66 bine yakınının hafif derecede yaralandığı kaydedildi.

Şiddete uğrayan kadınların, 16 bin 200'ünün tehdit edildiği, 8 bine yakınının takip edilerek tacize uğradığı anlatıldı.

Tecavüze ve cinsel tacize uğrayanların tümüne yakınının kadın olduğu vurgulanan istatistiklerde, takip ve tehdit edilenlerin de yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu ifade edildi.

Almanya Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Manuela Schwesig, konuya ilişkin açıklamasında, aile içi şiddetin suç olduğunu belirterek, bu tür olayların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

BKA Başkanı Holger Münch de hayat arkadaşları tarafından şiddete maruz bırakılan kadınların genelde dövülerek aşağılandığını, hakaret ve tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını, psikolojik rahatsızlıklar geçirdiklerini ve öldürüldüklerini ifade ederek, korkudan dolayı yaşadıklarını anlatamayan kadınların sayısının da çok daha fazla olduğunu söyledi.

ETİKETLER

almanyaşiddeteşiaile içi şiddet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24