Almanya'da 10 Türk Meclis'te

Almanya'da yapılan genel seçimlerde ilk belirlemelere göre 10 Türk asıllı aday, Federal Meclis'e (Bundestag) girmeyi başardı. Geçen dönem 5 olan Türk asıllı milletvekili sayısı 10'a yükselmiş oldu.

Almanya'da parlamento seçiminin galibi Başbakan Angela Merkel oldu. Merkel'in liderliğini yaptığı Hıristiyan Birlik Partileri yaklaşık yüzde 42 ile sandıktan oylarını artırarak çıktı. Merkel'in koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti ise barajı aşamadı.

Merkel'in partisinden bir ilk

Hristiyan Demokrat Birlik Parti'den (CDU) Cemile Yusuf, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Mahmut Özdemir ve Gülistan Yüksel, Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir, Ekin Deligöz ve Özcan Mutlu, Sol Parti'den de Sevim Dağdelen ve Azize Tank 18. dönem Federal Meclis seçimlerinde milletvekili seçilen Türk asıllı adaylar oldu.

CDU Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde parti listesinden 25. sıradan aday olan Cemile Yusuf, CDU'dan Federal Meclis'e seçilen ilk Türk ve Müslüman milletvekili oldu.

SPD'de 4 Türk vekil

SPD Genel Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ikinci kez Meclis'e girerken, Metin Hakverdi, Gülistan Yüksel ve Mahmut Özdemir ilk kez seçildi.

Özoğuz, Hamburg-Wandbeck seçim bölgesinden oyların yüzde 39.9'unu, Hamburg-Bergedorf-Harburg seçim bölgesinden doğrudan aday olan Metin Hakverdi de oyların yüzde 40.4'ünü alarak Meclis vizesini aldı. Özoğuz ikinci kez Meclis'te yerini alırken, Hakverdi ise ilk kez seçilmeyi başardı.

Mahmut Özdemir de Duisburg 2. bölgeden oyların yüzde 43.2'sini aldı ve büyük başarı göstererek seçildi.

Gülistan Yüksel ise Kuzey-Ren Vestfalya eyalet listesinden 12. sıradan Meclis'e girdi.

Özdemir yeniden Meclis'te

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir aday olduğu Baden-Württemberg eyalet listesinden 2. sıradan milletvekili seçildi ve 2002 yılından sonra Federal Meclis'e dönüş yaptı.

Bavyera'da Yeşiller Partisi'nden 3. sıradan aday olan Ekin Deligöz, beşinci kez Federal Meclis'e girmeyi başardı.

Yeşiller Partisi Berlin Eyalet Meclisi Üyesi olan Özcan Mutlu parti listesinden Meclis'e girdi.

Sol Parti'de iki Türk vekil

Sevim Dağdelen Kuzey-Ren Vestfaya eyalet listesinden başarı gösterirken, Berlin Sol Parti eyalet listesinden Azize Tank ise ilk kez Meclis'e seçildi. Tecrübeli isimlerden olan Dağdelen 2005 yılından beri Meclis'te yer alıyor.

Tören seçilemedi

Bir önceki dönem milletvekili olan Serkan Tören ve Memet Kılıç ise bu kez seçilemedi. Serkan Tören, Hür Demokrat Parti (FDP) seçim barajına takıldığı için seçilemezken, Yeşiller Partisi ise Memet Kılıç'ın seçilebilmesi için yeterli oyu alamadı.