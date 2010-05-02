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Dünya

Almanya'da 1 Mayıs'da Türk mahallesine saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg'de dün gece olaylar çıktı.

02 Mayıs 2010 03:00

T24 - Türkiye'de 1 Mayıs kutlamaları olaysız geçti. Ancak özellikle ekonomik krizdeki Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa kentinde 1 Mayıs olaylı geçti. Almanya'nın başkenti Berlin'de Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg'de dün gece olaylar çıktı. Göstericiler önlerine gelen her şeyi ateşe verdi.

Kreuzberg'de çok sayıda maskeli gösterici polise şişe, taş ve havai fişekler ile saldırırken, kurdukları barikatları da ateşe verdi.

Berlin polisi, göstericilere coplarla karşılık verdi. Olaylar sırasında bir polis ağır yaralandı.

Göstericiler arasında da yaralananların olduğu ve çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.


Bankayı ateşe verdiler

Almanya'nın Hamburg kentinde de, çok sayıda gösterici polise, şişe ve taşlarla saldırdı, otomobilleri devirdi, kurulan barikatları ateşe verdi.

Polis yetkilileri, olaylar sırasında bir eczanenin yağmalandığını, bir bankanın camlarının kırıldığını, diğer bir bankanın da giriş kapısının hasara uğradığını belirtti.

Polisin göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandığı ve çok sayıda göstericinin göz altına alındığı ifade edildi.


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