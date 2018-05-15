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Ekonomi

Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Mayıs'ta -8.2, beklenti -9.3

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Almanya’da ZEW Ekonomik Güven Endeksi Mayıs’ta – 8

15 Mayıs 2018 15:29

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Almanya’da ZEW Ekonomik Güven Endeksi Mayıs’ta – 8.2 olarak açıklandı. Beklenti -9.3 olarak açıklanmasıydı.

Ekonomik Araştırmalar Merkezi ZEW tarafından yapılan ekonomik güveni ölçmeye yönelik anket mevcut ekonomik hissiyatın Mayıs’ta 0.5 puan düştüğü ve ekonomik göstergenin 87.4’te olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada Almanya’nın Mart’ta yükselen ihracat hacminin siyasi olaylar tarafından tekrar gölgelendiği vurgulandı. ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve ABD ile bir ticaret savaşına girileceğine dair endişeler, ayrıca artan petrol fiyatlarının ekonomik güvene zarar verdiği belirtildi.

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