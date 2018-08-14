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Ekonomi

Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Ağustos'ta 11.0 puan yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ağustos (DHA) – Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Ağustos’ta 11

14 Ağustos 2018 15:32

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ağustos (DHA) – Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Ağustos’ta 11.0 puan artışla -13.7’ye yükseldi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre;

“Almanya ZEW Mevcut Durum Endeksi 0.2 puan artışla 72.6’ya yükseldi. Temmuz’da endek 72.4 düzeyindeydi. Endeksin Ağustos’ta 72.3’e gerilemesi bekleniyordu.

“Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi 11.0 puan artışla – 13.7’ye yükseldi. Temmuz’da endeks -24.7 düzeyindeydi ve Ağustos’ta -20.7’ye yükselmesi bekleniyordu.

“Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’daki -18.7 düzeyinden, Ağustos’ta -11.1 düzeyine yükseldi. Beklenti -16.4’e yükselmesiydi.”

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