Almanya: Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın nerede olduğunu bilmiyoruz

Alman Federal Hükümeti, Haklarında darbe suçlamasıyla yakalama kararı alınmasından birkaç saat önce Gürcistan, Ermenistan ve son olarak Almanya'ya gittikleri belirlenen 17-25 Aralık savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın nerede kaldığını bilmediğini açıkladı. Savcıların Türkiye'ye iade edilmesine yönelik talebin kabul edip edilmeyeceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre, haklarında yakalama kararı talep edildikten sonra Türkiye'yi terk eden savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile ilgili Federal Hükümet, resmi açıklama yaptı. Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Sevim Dağdelen'in, hükümetin cevaplaması isteğiyle verdiği soru önergesine Alman hükümeti, Savcı Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın nerede ikamet ettiklerine ilişkin bilgiye sahip olmadıkları cevabını verdi.



Sol Partili Dağdelen, savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Almanya'daki adreslerini bilip bilmediklerini ve federal hükümetin iki savcının Türkiye'ye iade talebini kabul edip etmeyeceğini sordu. Dağdelen'in sorularını Federal Hükümet adına Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ole Schröder yazılı olarak cevaplandırdı. Müsteşar Schröder, “Adı geçenlerin kaldıkları yerle ilgili Federal Hükümet herhangi bir bilgiye sahip değil” cevabını verdi. Schröder iadeyle ilgili soruyu ise “Federal hükümet sonuçlanmayan uluslararası aramalarla ilgili görüş açıklamıyor” şeklinde cevaplandırdı.



Soru önergesi sahibi Dağdelen, savcılarla ilgili hükümetin verdiği cevabı şöyle değerlendirdi:

“Federal hükümet elbette iki savcının Almanya'nın neresinde ikamet ettiğini ve adreslerini biliyor. Federal hükümet iki savcının Almanya'da olduğunu resmi olarak kabul etmekten kaçınıyor. Böylece konuyu açık bırakıyor. İki savcıyı teslim edip etmeme konusunda da kendisini bağlayıcı açıklamadan kaçınıyor. Konunun takipçisi olacağız. Erdoğan siyasi baskısını sürdürüyor. Sadece sol düşünceye sahip olanlara değil, kendi politikasını yüzde yüz onaylamayan herkese baskı yapıyor. Federal hükümetin iki savcıyı AKP hükümetine teslim etmemesi için çağrı yapıyorum.”