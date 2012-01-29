Almanya: Yunanistan'ın bütçesini AB yapsın

T24 - Almanya Hükümeti, Yunanistan’ın devlet bütçesi kontrolünün Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılmasını önerdi.



Yunanistan’ın borç krizinden kurtulmasına yardımcı olacak kredinin ikinci kısmını oluşturan 130 milyar Euro’luk dilimin ödenmesi için reformların hızlandırılmasını talep eden Angela Merkel hükümeti, şimdi de ülkenin bütçe yönetiminin Avrupa Birliği’ne (AB) devredilmesini önerdi.

AB komiserine devretsin



İngiliz Financial Times gazetesinin ele geçirdiği belgeye göre Alman hükümeti, Euro Bölgesi’ne üye ülkelerin temsilcilerine verdiği dilekçeyle, Yunanistan’ın bağımsız bütçeden vazgeçmesini ve mali kontrolü Euro Bölgesi maliye bakanları tarafından görevlendirilen bir komisere devretmesini istedi. Bu uygulamanın hayata geçmesi halinde Yunanistan’da bütçeyi kontrol edecek AB komiseri, ülke ekonomisinin beklentileri karşılamaması halinde verilecek kredi yardımlarını veto edebilecek.

Kabul etmek zorunda



Belgeye göre, Euro Bölgesi maliye bakanları tarafından belirlenecek komiserin, Yunanistan hükümetinin aldığı tüm mali kararları da yönetme hakkı bulunuyor. Belgede, Yunanistan’a uygulanacak yaptırımlar için şu değerlendirmeye yer verildi: “Bütçe konsolidasyonunun çok sıkı bir yönetim ve kontrol mekanizması altında olması gerekiyor. Bugüne kadar Yunanistan’a verilen sürenin sonucuna baktığımızda, beklentilerin hiçbir şekilde karşılanmadığını görüyoruz. Yunanistan çok kısa bir süre içinde bütçesini Avrupa Birliği (AB) normları seviyesine getirmesi için bu uygulamayı kabul etmek zorunda.”



Euro ülkeleri arasındaki tartışmalarda Yunan devlet bütçesinin bir merkezden yönetilmemesi göz önüne alınarak, AB tarafından verilecek talimatların daha tutarlı yönlendirebileceği ve karar süreçlerini hızlandırabileceği öne sürüldü. Atina yönetimine, ülke gelirlerinin öncelikli olarak borçların kapatılması için kullanılmasını öngören yeni bir kanun çıkarması için de baskı yapılacağı kaydedildi. Bu durumda Yunanistan öncelikli ödemeyi borçların kapatılması için yaptıktan sonra, geriye kalan mali politikasında bağımsız şekilde hareket edebilecek. Bu planın uygulanması halinde, Yunanistan’ın iflas riskinin ortadan kalkacağı, böylece Euro Bölgesi’nin de krizin büyüme riskini azaltacağı öngörülüyor. Söz konusu önerinin Atina’da büyük tepki yarattığı belirtilirken, Yunanlıların ‘Berlin bize sömürgecilik teklif ediyor’ ifadesini kullandığı kaydedildi. Yunan medyası da “Önce ceplerimizi boşalttılar şimdi de egemenliğimize göz diktiler” ve “Bizi 100 yıl geriye götürüyorlar” şeklinde tepkisini yansıttı.

Troyka öncelik listesine ordudaki terhisi de kattı



Almanya’nın hazırladığı taslak henüz netlik kazanmazken, Yunanistan’da temaslarını sürdüren Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) temsilcilerinden oluşan Troyka heyeti de 130 milyar Euro’luk ikinci yardım için Atina’dan istediği sert ek önlemlere Yunan Silahlı Kuvvetleri’nde toplu terhisleri ekledi. Harp okulları ile polis okullarına alınan öğrencilerin sayısının da azaltılmasını içeren Troyka’nın bu talepleri hükümete iletildi. Orduda geri kalanların maaşlarının daha fazla etkilenmemesi için, hükümetin Troyka’nın bu taleplerine sıcak baktığı belirtildi. Yeni kredi anlaşmasının imzalanması için Papadimos hükümetine 10 sayfalık metin sunan Troyka, haziran ayına kadar devlete ait 2-3 büyük şirketin özelleştirilmesi, vergi kaçakçılığının önlenmesi, 2015 yılına kadar 150 bin memurun işine son verilmesi gibi pek koşul getirdi.

