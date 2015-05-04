Almanya: Yunanistan'a İkinci Dünya Savaşı için savaş tazminatı verilebilir

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Yunanistan'a İkinci Dünya Savaşı için savaş tazminatı verilmesinin düşünülebileceğini belirtti. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın kabinesi bu açıklamayı olumlu karşıladı.

Süddeutsche Zeitung’a konuşan Gauck, Yunanistan’ın Almanya’dan İkinci Dünya Savaşı için istediği savaş tazminatına değinerek, “Bizim gibi tarih bilinci yüksek bir ülke için yapılacak doğru şey tazminat olasılıklarını düşünmektir” diye konuştu. Geçen Cuma günü Yunanistan’da Nazilerin ülkede öldürdükleri insanların anılma günüydü.

Yunanistan Meclis Başkanı Zoi Konstantopulu, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Almanya'dan savaş tazminatı talebiyle ilgili siyasi partiler tarafından komisyon oluşturulması için öneri sunmuştu. Konstantopulu'nun, bu konuda daha önce oluşturulan komisyonun geliştirilerek yeniden yapılanmasını öngören önerisinin yarın parlamentoda görüşülerek karara bağlanacağı bildirilmişti. Yunanistan Adalet Bakanı Nikos Paraskevopulos 2000 yılında alınan bir mahkeme kararını anımsatarak Almanya’dan İkinci Dünya Savaşı için savaş tazminatı isteyebileceklerini belirtmişti.

30 milyon dolar için icra

İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi işgali altında olan Yunanistan’ın Distomo köyü 1944 yılının Haziran ayında 218 köylü Nazi güçleri tarafından öldürülmüştü. 2000 yılında ise bu katliama karşı Yunanistan Yüksek Mahkemesi bir karar aldı ve Yunanistan ülkesinde bulunan bazı Alman okulları ve Goethe Enstitüsü’ne 30 milyon doları toplamak için icra gönderdi. Fakat beklenen tazminatlar toplanamadı. Daha sonra konu rafa kalktı.

Almanya: Yeni bir devletiz

Paraskevopulos konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı: 2000 yılında alınmış olan bir mahkeme kararı var. Ben bu kararı uygulamak zorundayım. Bu kararı engel gözetmeden vermeye hazırım. Almanya ise 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiğini hatırlatarak ‘ortaya yeni bir Almanya’ çıktığını belirtiyor ve Nazi döneminde yapılan suçların cezasını çekmek istemiyor.