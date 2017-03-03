Almanya: Yücel ve bakanlar konusu karıştırılmamalı

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, 'Türk politikacıların Almanya'daki referandum kampanyaları konusunun Deniz Yücel'in tutukluluğu ile bağlantılandırılmaması' uyarısında bulunarak, bu iki konunun birbirine vurdurulmasının hukukun üstünlüğü düşüncesini yansıtmayacağını söyledi.

Alman hükümetinin, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Yücel'in tutuklanmasını 'uygunsuz ve orantısız' bulduğunu yineleyen Schäfer, Büyükelçi Martin Erdmann'ın da bunu Türk Dışişleri'ndeki görüşmesinde açıkça dile getirdiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Perşembe akşamı konuşma yapacağı etkinliğin bölgedeki belediyece iptal edilmesinin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, kendisine sözlü ve yazılı nota iletilmişti.

Erdmann'ın Türk Dışişleri'ndeki görüşmesinin 'ciddi, ama dostça' bir ortamda geçtiğini belirten Schäfer, Erdmann'ın Türk tarafına "Alman federal hükümetinin yerel makamların kararları üzerinde bir etkisi olmamıştır, olması da mümkün değildir" bilgisini aktardığını kaydetti.

"Yücel ile hala irtibat kurulamadı"

Schäfer, Deniz Yücel'in Alman büyükelçilik yetkilileriyle görüşmesinin hala mümkün olmadığını belirterek, Alman tarafının Yücel'e diplomatik destek sunma isteğine şimdiye kadar yanıt alınamadığını kaydetti. "Bu nedenle şu ana kadar Alman tutuklu ile Alman diplomatik yetkilileri arasında doğrudan bir görüşme gerçekleşememiştir" diyen Schäfer, bildikleri kadarıyla Türk adalet makamları tarafından tutukluluk halinin incelenmesi duruşmasıyla ilgili bir tarih belirlenmediğine de dikkat çekti.

Diğer yandan Alman hükümeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'da Gaggenau ve Köln kentlerinde referandum kampanyası yapacakları etkinliklerin ilgili belediyelerce iptal edilmesi konusunda Ankara'dan gelen sert tepkiyi reddetti.

Federal yapıya vurgu

Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin federal yapısına vurgu yaparak, hükümetin Gaggenau ve Köln'deki yetkili mercilerin kararlarını not ettiğini, bu kararlara saygı duyduğunu, ancak bu kararlar hakkında yorum yapamayacağını söyledi. Demmer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti ile ilgili olaraksa 'Ankara'dan kendilerine henüz bu yönde bir başvurunun yapılmadığını' kaydetti.

Hükümet sözcü vekili Demmer, Türkiye'de düşünce ve basın özgürlüğü önündeki kısıtlamaları eleştirerek, Türkiye'deki gelişmelerin Almanya ile ilişkileri zora soktuğunu, ancak işbirliğinin sürdürülmesinin iki tarafın da yararına olacağını vurguladı.

Alman İçişleri Bakanlığı da federal hükümetin yerel toplanma hukuku ile ilgili konularda hiçbir şekilde yetkisinin bulunmadığını vurguladı.

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AFP/BK,BD