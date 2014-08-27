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Dünya
Deutsche Welle

Almanya yoksul göçüne karşı sertleşiyor

Almanya'da hükümet AB'nin yoksul kesimlerinden artan göçü sınırlayıcı önlemleri gözden geçiriyor.

27 Ağustos 2014 13:03


2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya'nın vatandaşları, yedi yıllık bekleme süresinin dolmasının ardından işgücü için serbest dolaşım hakkına kavuşmuştu.

Daha önce sadece akademisyen, stajyer ve mevsimlik işçilerin yararlanabildiği işgücü serbest dolaşımından 1 Ocak 2014 itibariyle tüm Bulgar ve Rumen vatandaşları yararlanmaya başladı.

Ancak serbest dolaşımla birlikte sözkonusu ülkelerden artan yoksul göçü, Berlin'i harekete geçirdi.

Konuyla ilgili hazırlanan yasa tasarısında, sosyal yardım ve çocuk parası alabilmek için hileye başvurduğu belirlenen kişilere, serbest dolaşım hakkına sahip AB ülkesinden gelmelerine rağmen ülkeye giriş yasağı getirilecek.

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ve Çalışma Bakanı Andrea Nahles'in bakanlar kurulu toplantısı sonrası düzenlemeyle ilgili bilgi vermeleri öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaBulgaristanRomanyaOcakBulgarRumenBerlinBakanı ThomasMaizièreBakanı Andrea NahlesDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NHBK

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