Almanya yoksul göçüne karşı sertleşiyor



2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya'nın vatandaşları, yedi yıllık bekleme süresinin dolmasının ardından işgücü için serbest dolaşım hakkına kavuşmuştu.

Daha önce sadece akademisyen, stajyer ve mevsimlik işçilerin yararlanabildiği işgücü serbest dolaşımından 1 Ocak 2014 itibariyle tüm Bulgar ve Rumen vatandaşları yararlanmaya başladı.

Ancak serbest dolaşımla birlikte sözkonusu ülkelerden artan yoksul göçü, Berlin'i harekete geçirdi.

Konuyla ilgili hazırlanan yasa tasarısında, sosyal yardım ve çocuk parası alabilmek için hileye başvurduğu belirlenen kişilere, serbest dolaşım hakkına sahip AB ülkesinden gelmelerine rağmen ülkeye giriş yasağı getirilecek.

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ve Çalışma Bakanı Andrea Nahles'in bakanlar kurulu toplantısı sonrası düzenlemeyle ilgili bilgi vermeleri öngörülüyor.