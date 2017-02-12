Almanya yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Federal Seçiciler Kurulu öğlen yeni cumhurbaşkanını seçmek için toplanıyor. Bin 260 kişiden oluşan Federal Seçiciler Kurulu Berlin'de Federal Meclis binasında biraraya geliyor. Seçimlerde toplam beş aday yarışıyor; Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin ortak adayı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier (61), Sol Parti'nin desteklediği yoksulluk konusundaki araştırmalarıyla tanınan Christoph Butterwegge (66), sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adayı Albrecht Glaser (75), Özgür Seçmenler'in (Freie Wähler) adayı Alexanden Hold (54) ve Korsan Partisi adayı Engelbert Sonneborn (78). Seçimde Steinmeier'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hür Demokrat Parti (FDP) de seçimde Steinmeier'i destekliyor.

Bütün siyasi partilerin temsilcileri seçim öncesinde St. Hedwig Katedrali'nde düzenlenen ekümenik ayinde biraraya geldi. Ayine Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve kabine üyeleri de katıldı.

Steinmeier: Önemli olan geleceği şekillendirmek

Steinmeier Sosyal Demokrat Parti grubunun (SPD) cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki oturumunda yaptığı açıklamada, "Kendimi görevin zor olmasına ve etrafımızı saran kriz ve çatışmalardan uzak duramayabileceğimiz bir duruma hazırlıyorum. Ancak önemli olan güvensizlik ortamında kaybolmayıp, geleceği şekillendirmek" diye konuştu.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ise Steinmeier'in adaylığını destekleyen partilere teşekkür etti. Sosyal Demokrat Parti'nin oturumunda konuşan Gabriel, Steinmeier'in cumhurbaşkanı adayı seçilmesini kendisi açısından, "Parti Genel Başkanı olarak veda armağanı' şeklinde nitelendirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı, Başbakan Angela Merkel de Federal Seçiciler Kurulu'nun toplantısı öncesinde Hristiyan Birlik Partileri'nin oturumunda yaptığı konuşmada Steinmeier'i övdü. Merkel, 'O herhangi bir Sosyal Demokrat değil, Almanya'yı iyi temsil edeceğine güvendiğim bir Sosyal Demokrat" dedi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ise Büyük Koalisyon'un ortaklarının (Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti) adayı Steinmeier'in seçilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Federal Alman Meclisi üyeleri, eyalet temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan bin 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor. Federal Seçiciler Kurulu’nda çoğunluğu Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokratlar oluşturduğu için diğer partilerin adaylarının seçilme şansı düşük olarak değerlendiriliyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ilerlemiş yaşını gerekçe göstererek seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Gauck'un görev süresi 18 Mart'ta sona eriyor.

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DW/dpa/afp, HT/BS