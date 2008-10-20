Almanya yardım paketini sıkı şartlarla onayladı

Alman hükümeti, global ekonomik krizden olumsuz etkilenen bankalara destek vermek amacıyla cuma günü kararlaştırdığı 500 milyar Euro’luk yardım paketiyle ilgili olarak sıkı şartlar getirdi.



Kabinenin bugün aldığı kararlar doğrultusunda, yardımdan faydalanmak isteyen bankaların yöneticileri yılda en fazla 500 bin Euro maaş alacak, ancak istisnalar olabilecek.



Prim ödemelerinin de durdurulacağı ve her banka ya da kredi kuruluşuna en fazla 10 milyar Euro sermaye verileceği bildirildi.



Alman hükümeti, meclis (Bundestag) ve Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat) tarafından cuma günü kabul edilen ve cumartesi günü resmi gazetede yayınlanarak bugün borsa açılışından önce yürürlüğe giren yardım paketi, bankalara ve kredi kuruluşlarına 400 milyar Euro’ya kadar garanti verilmesini öngörüyor.



Zor durumda olan bankalara doğrudan 20 milyar Euro mali yardım yapılacak. Özel bir fondan da gelecek yılın sonuna kadar bankalara gerektiği takdirde 80 milyar Euro’ya kadar öz sermaye verilecek.

