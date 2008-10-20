T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Almanya yardım paketini sıkı şartlarla onayladı

Alman hükümeti, kararlaştırdığı 500 milyar Euro’luk yardım paketi için çok sıkı şartlar getirdi.

20 Ekim 2008 03:00

Alman hükümeti, global ekonomik krizden olumsuz etkilenen bankalara destek vermek amacıyla cuma günü kararlaştırdığı 500 milyar Euro’luk yardım paketiyle ilgili olarak sıkı şartlar getirdi.

Kabinenin bugün aldığı kararlar doğrultusunda, yardımdan faydalanmak isteyen bankaların yöneticileri yılda en fazla 500 bin Euro maaş alacak, ancak istisnalar olabilecek.

Prim ödemelerinin de durdurulacağı ve her banka ya da kredi kuruluşuna en fazla 10 milyar Euro sermaye verileceği bildirildi.

Alman hükümeti, meclis (Bundestag) ve Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat) tarafından cuma günü kabul edilen ve cumartesi günü resmi gazetede yayınlanarak bugün borsa açılışından önce yürürlüğe giren yardım paketi, bankalara ve kredi kuruluşlarına 400 milyar Euro’ya kadar garanti verilmesini öngörüyor.

Zor durumda olan bankalara doğrudan 20 milyar Euro mali yardım yapılacak. Özel bir fondan da gelecek yılın sonuna kadar bankalara gerektiği takdirde 80 milyar Euro’ya kadar öz sermaye verilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24