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Dünya
Deutsche Welle

Almanya yalan habere savaş açıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı, yalan haberler ve bilgi kirliliğiyle mücadele için Başbakanlık bünyesinde bir merkez kurulmasını önerdi.

23 Aralık 2016 20:26

Alman İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve paylaşılarak yayılan yalan haberlerle mücadele edebilmek amacıyla bir "dezenformasyonla mücadele merkezi" kurulmasını önerdi.

Spiegel dergisinde yayımlanan haberde, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin Başbakanlık bünyesinde oluşturulacak bir merkezle, dezenformasyona karşı mücadeleye ağırlık verilmesi üzerinde çalıştığı kaydedildi. Halkla ilişkiler çalışmasına odaklanacak merkezin, hükümet sözcüsü Steffen Seibert yönetimindeki Federal Basın Dairesi'ne bağlı olması planlanıyor.

'Türk kökenliler' vurgusu

İçişleri Bakanlığı'nın çalışma metninde, 'Türk kökenliler' ve 'Rusya Almanları'nın dezenformasyona en açık halk grupları olduğu belirtilerek, bu gruplara yönelik siyasi eğitim çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiği kaydediliyor.

Çalışma metninde, 2017 sonbaharındaki Federal Parlamento seçimlerinden ötürü, konuyla "çok hızlı biçimde ilgilenilmesi gerektiği" vurgulanarak, tüm siyasi partilerin bir sonraki yerel seçimlerden önce "seçim kampanyalarıyla ilgili temel kuralların belirlenmesi" ve "sosyal medya botları ve yalan haberlerle mücadele" konularında fikir birliğine varmaları gerektiği belirtiliyor.

Metinde, dijital ve sosyal medyanın yeni siyasi dezenformasyon kampanyaları potansiyeline de dikkat çekilerek, bu tür kampanyaların ana aktörünün Moskova yönetimi olduğu savunuluyor. Bu tür bir merkezin kurulmasıyla, halkta yalan haberlere karşı bilinçliliğin artırılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/EPD/BÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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