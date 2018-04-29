Almanya Wilders'ın 'İslamlaşmaya karşı mücadele' paylaşımını engelledi

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'ın, Manchester saldırısı sonrası paylaştığı "İslamlaşmaya karşı mücadele" çağrısı yapan Twitter mesajı, Alman makamları tarafından engellendi.

Wilders, İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan ve en az 22 kişinin öldüğü saldırı sonrası Twitter üzerinden , "Avrupa'da İslamlaşmaya karşı mücadele" çağrısı içeren bir mesaj paylaştı.

Aşırı sağcı lider mesajında, "Onlar bizden nefret ediyor ve öldürüyor. Ve bizi kimse korumuyor. Liderlerimiz bize yine ihanet etti. Halkımızın İslamlaşmasına karşı hemen sınırları kapatalım" görüşüne yer verdi.

Alman makamları bu tweetin yayınını engelledi. Twitter'ın sözcüsü, Alman otoritelerin yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine Wilders'in mesajının bloke edildiğini söyledi.

Sözcü, mesajın engellenmesi talebinin hangi makamlarca iletildiğini açıklamadı. Hollanda Televizyonu'na göre, Wilders'in mesajı Alman Parlamentosu'nda ele alınan yeni yasal düzenleme çerçevesinde engellendi.

Almanya Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı, kin ve nefreti yayan sosyal medya mesajlarını engellemeyi içeriyor.

Düzenleme, nefret mesajları konsunda 24 saat içinde önlem almayan sosyal medya kuruluşlarının, 50 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılmasını da öngürüyor.

Wilders, 23 Mayıs'ta paylaştığı Twitter mesajının Almanya tarafından engellendiğini yine aynı platform üzerinden takipçilerine duyurdu.