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Dünya

Almanya, WhatsApp mesajlarını kontrol edecek

Karar, haberleşme özgürlüğünün ihlali olduğu için tepki çekti

14 Haziran 2017 21:49

Almanya’da güvenlik birimleri bundan böyle WhatsApp mesajlarını da kontrol edebilecek.

Bugün (Çarşamba) yapılan Federal İçişleri Bakanları toplantısında, "terörle daha iyi mücadele edebilmek" amacıyla telefon görüşmeleri ve kısa mesajlarda olduğu gibi, WhatsApp yazışmalarının da güvenlik makamlarınca izlenmesi yönünde karar alındı.

Dresden’de yapılan toplantı sonrasında “Suçların takibi konusunda yasal boşluk olması kabul edilemez” diyen Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, güvenlik birimlerinin hukuki ve teknik yönden donanımlı olması gerektiğini söyledi.

Düzenlemeye karşı çıkanlar, kararla haberleşme özgürlüğünün gizliliğinin ihlal edildiğini savunurken, destek verenler ise, telefon görüşmeleri ve kısa mesajları izleyebilen güvenlik birimlerinin WhatsApp yazışmalarını izleyememesinin anlamsızlığına dikkat çekiyor. (DHA/Ahmet Yıldırım)

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