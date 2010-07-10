Almanya ve Uruguay madalya için mücadele edecek

T24 - 2010 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı Almanya ile Uruguay arasında oynanacak. Almanya'nın golcüsü Miroslav Klose, eğer iki gol atarsa, “dünya kupaları tarihinin en golcü ismi” olacak.



Dünya kupalarında üçüncülük maçlarını, hedefsiz iki takımın karşılaşması olarak görenler hiç de az değildir. Fakat Güney Afrika'da üçüncülük maçı oynayacak Uruguay ve Almanya için durum hiç de öyle değil.



Yenilenmiş ve gençleştirilmiş kadrosuyla turnuvanın en iyi takımlarından biri olarak öne çıkan Almanya, son maçını da kazanıp güzel başladığı kupayı madalya ile bitirmenin peşinde. 1930 ve 1950 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaşan Uruguay Milli Takımı ise tarihini onurlandırmak için yeni bir unvan kazanmak istiyor.



Üçüncülük maçı Uruguay ve Almanya'nın dünya kupaları tarihinde karşı karşıya geldiği ikinci mücadele olarak göze çarpıyor. İlginçtir, daha önce oynanan karşılaşma da Meksika 1970'in üçüncülük maçıydı. Uruguay'ı 1-0 yenen Almanlar, Batı Almanya ismiyle kürsüye çıkmışlardı.



Oscar Tabarez'in çalıştırdığı Uruguay, 2010 Dünya Kupası'nda beklentilerin çok üzerine çıktı. Kırmızı kart cezası nedeniyle yarı finalde oynayamayan santrafor Luis Suarez ve sakatlığı geçen Diego Lugano, üçüncülük maçında forma giyecekler.



Almanya'da ise Miroslav Klose'nin durumu belirsiz. Dünya kupaları tarihinde 14 golü bulunan Klose, bu alanda 15 gollü Brezilyalı Ronaldo'nun ardından ikinci sırada yer alıyor. Durumu maç saatinde kesinlik kazanacak Klose, eğer bu maçta oynar ve iki gol daha atarsa, tarihe geçmeyi başaracak. Almanya'da Mesut Özil ve Sami Khedira'nın da durumları kesinlik kazanmadı.



2010 Dünya Kupası'nın üçüncülük maçı, saat 21:30'da Port Elizabeth Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Meksikalı hakem Benito Archundia yönetecek.



