Almanya ve Türkiye'den insan kaçakçılarına darbe



Almanya Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Romann, insan kaçakçılığı şebekesine yönelik operasyonla ilgili Türk Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Federal Polis Teşkilatı Başkanı Romann, 6 eyalette toplam 16 ev ve işyerine yapılan baskında 493 polisin görev aldığını açıkladı. Almanya'daki operasyonda Schleswig-Holstein, Aşağı Saksonya, Kuzey-Ren Vestfalya, Berlin, Brandenburg ve Bavyera eyaletlerinde aramalar yapıldı. Operasyon, Berlin ve Hannover'de yoğunlaştı. Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Romann, 5 kişinin yakalandığını söyledi.

Türkiye'de eş zamanlı baskınlar

Almanya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de baskınlar yapıldı. İstanbul, Ankara ve Mersin'de çeşitli adreslere baskınlar düzenlendi. Operasyonun Türkiye ayağında 10 kişi gözaltına alındı. Almanya'daki operasyonlarda özel harekat birimleri BFE+ ve GSG 9 da görev aldı.

Zanlıların Türkiye'de sefere elverişsiz gemiler satın alarak bunları mürettebat olmaksızın Yunanistan ve İtalya'ya yolladığı belirlendi. Otomatik pilota ayarlı gemiler "hayalet gemi" olarak da anılıyor.

'Uluslararası organize suç örgütü'

Federal Polis Teşkilatı Başkanı Romann, "İnsanların ölümü göze alındı. Mültecilere yardımla ilgisi olmayan, insanlıktan uzak bir uluslararası organize suç örgütü şekliyle yüz yüzeyiz. Burada hedef yalnızca vurgun yapmak" dedi.

İnsan kaçakçılarına mülteci başına 4 bin 500 - 6 bin dolar arasında değişen ücret ödendiği belirlendi. Şebekenin şimdiye kadar bin 766 mülteciden ücret tahsil ettiği, elde edilen gelirin 9,5 milyon euroyu bulduğu belirtildi.