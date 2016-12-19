Almanya ve Türkiye arasında yeni gerginlik: Noel tartışması

Almanca eğitim verilen İstanbul Lisesi'nde (eski adıyla İstanbul Erkek Lisesi) Noel konusunun işlenmesine kısıtlama getirildiğinin belirtilmesi, Almanya ve Türkiye arasında karşılıklı açıklamalarla üst düzey bir tartışmaya dönüştü.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili iki ülke medyasında yer bulan tartışma ile ilgili olarak Twitter'dan mesajlar paylaştı.

"Kendinize gelin. Burası Türkiye. Devlet okulunda, bu ülkenin çocuklarına Alman devletinin dini/siyasi propagandasına müsaade edilmez."

Alman Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Lisesi yönetiminin aldığı sürpriz kararı anlayamıyoruz" dedi.

Almanya'nın finansmanına katıldığı okulda görev yapan 35 Alman öğretmenin, Noel ve Hristiyanlıkla ilgili konular işlememesi yönünde uyarıldığı belirtilmişti.

İstanbul Lisesi yönetimi, uyarı yapıldığını doğrulayarak, gelişmelerle ilgili bir yazılı açıklama yayınladı:

"Son haftalarda yoğunlaşmak kaydıyla Alman öğretmenlerin derslerde -müfredatta öngörülmeyen bir biçimde- Noel ve Hıristiyanlık ile ilgili metinleri işlerken dışarıdan bakıldığında manipülasyona yol açacak söylemlere girildiğine ve öğrencilerin sorularına öğretmenler tarafından cevap verilmediğine dair bilgiler tarafımıza ulaşınca, okul idaremiz zaman kaybetmeden Alman Bölüm Başkanlığıyla bir toplantı düzenleyip bilgi istemiş, ayrıca bu tür söylentilere mahal verilmemesi, iki ülke arasındaki dikkate değer eğitim işbirliklerinin bozulmasına yol açabileceği belirtilerek, konuya hassasiyet gösterilmesi gerektiği önemle hatırlatılmıştır."

Açıklamada Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda geleneksel olarak yapılan ve okul korosunun katıldığı etkinliğin iptali ile ilgili de şu ifadeler yer aldı:

"Günümüzdeki Alman Bölüm Başkanı'nın da dini içerikli olan bu konseri desteklemediğini ve laik bir eğitimden yana olduğunu belirttiği idari toplantımızda 'İstekli her öğrencinin velisinin izniyle konsere katılabileceği açık bir şekilde belirtilmiş, MEB mevzuatınca alınacak izin ve saatler içerisinde etkinliğin yapılabileceği net bir dille ifade edilmiştir.' Ancak ilgili konser sorumlu Alman öğretmenler tarafından sebebi tarafımızca da anlaşılamayan bir gerekçeyle iptal edilmiştir."

İstanbul Lisesi'ndeki "Noel" kısıtlaması haberi, Almanya siyasetinde de yankı buldu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından," Uzun bir Türk-Alman geleneği geçmişine sahip olan okulda, Noel öncesinde kültürlerarası değişime bu yıl ara verilmiş olması üzüntü verici" mesajı yayınlandı.

Kararın kabul edilemez olduğunu söyleyen Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour da Alman hükümetinin konuyu Türk hükümetiyle görüşmesini, gerekirse okula yapılan maddi desteği kesmesini istedi.

Konu ile ilgili AKP hükümeti adına TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Şentop bir değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabı twitter aracılığıyla da bir açıklama yapan Şentop, "Devlet okulunda misyonerliğe izin verilemez" diyerek şunları söyledi:

"Türkiye'de devlet okulunda, müslüman öğrencilere müfradatla alakasız Protestan ilahileri okutanlar ikaz edilince Almanya itiraz ediyormuş. Devlet okulunda misyonerliğe izin verilemez. Daha önce okulda noel şarabı kaynatıp lise öğrencilerine içiren Alman öğretmenler varmış. Almanya'da bir devlet okulunda, Alman Hristiyan öğrencilere, Müslümanlık telkin eden bir Türk öğretmene nasıl muamele yapılırdı acaba? Alman devletinin misyonerlik yapan varandaşlarına sahip çıkması anlaşılabilir. Alman devletine hizmet eden Türk vatandaşlarına ne demeli? Kendinize gelin. Burası Türkiye. Devlet okulunda, bu ülkenin çocuklarına Alman devletinin dini / siyasi propagandasına müsaade edilmez.

Bahis mevzuu İslam olunca, "laik eğitim" önemli. Konu Hristiyanlık olunca laiklik maiklik akla gelmez. Kültür değişimi olur. Kendi okullarında, Müslüman Türk vatandaşı çocuklara din dersi verilmesine müsaade etmeyen Almanlar, Türkiye'de misyonerlik yapacaklar. Bu ülkenin seçkin beyinlerini Alman devletinin hizmetine sürmeye müsaade edilmemelidir. Alman devletinin hizmetkarı vatandaşlara duyrulur."

Almanya, İstanbul Erkek Lisesi ve Alman Lisesi'nde görev yapan 80 dolayında öğretmeni finanse ediyor. Öğretmenlerden 35'i İstanbul Erkek Lisesi'nde görev yapıyor.

Almanya'nın gönderdiği öğretmenlerin, 1957 tarihinde iki ülke arasında imzalanan kültür anlaşmasında yer alan, "Taraflar, diğer memleketin kültür zenginlikleri hakkında bilgi vermek hususunda karşılıklı yardımda bulunmaya gayret sarf edeceklerdir" ifadesi uyarınca görev yaptıkları belirtiliyor.