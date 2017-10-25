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Dünya
Deutsche Welle

Almanya ve Rusya arasında yakınlaşma çabaları

Almanya'dan yedi yıl sonra ilk kez bir Cumhurbaşkanı Rusya'yı ziyaret ediyor. Frank Walter Steinmeier, Rusya lilderi Putin'e "İlişkileri geliştirmemiz gerek" dedi.

25 Ekim 2017 23:39

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Moskova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le biraraya geldi.

Almanya ve Rusya arasında yaşanan sıkıntılı dönemin ardından güven tazelemeyi amaçlayan Steinmeier, Putin'e Moskova ve Berlin arasındaki ilişkilerden memnun olmadığını, iki ülkenin bağlarının güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Basın toplantısında Steinmeier ise "Normal ilişkiden halen uzağız. Özellikle Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda dolayı hala kapanmamış yaralar var" dedi.

Steinmeier hem kendisinin hem de Putin'in sadece tek bir görüşmeden fazla kazanım elde edilemeyeceğinin farkında olduğunu ve diyalogun devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Steinmeier'e katıldığını iki ülke arasındaki siyasi sorunların ilişkileri geliştirmeye engel olmaması gerektiğini vurguladı, "Birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

2010'dan beri en üst düzeyde ilk ziyaret

Steinmeier Kremlin Sarayı'na geçmeden önce Sovyetler Birliği'nin son lideri olan Mihaik Gorbaçov ve insan hakları temsilcileriyle bir araya geldi.

Steinmeier ziyaretiyle ilgili "Alman-Rus ilişkilerinin zorlu bir döneminde buraya gelmiş bulunuyorum" dedi. Almanya Cumhurbaşkanı, bu durumun sonsuza kadar böyle devam etmemesi için kendini sorumlu hissettiğini ifade etti.

Steinmeier, Almanya'dan cumhurbaşkanı düzeyinde Moskova'yı son yedi yılda ziyaret eden ilk isim.

İki ülke arasındaki ilişkiler son yıllarda Rusya'nın Ukrayna iç savaşındaki rolü ve Kırım'ı ilhakı nedeniyle gergin durumda. Cumhurbaşkanlığından önce dışişleri bakanlığı görevinde bulunan Steinmeier'in Perşembe günü Berlin'e dönmesi bekleniyor.

Reuters/dpa/GY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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