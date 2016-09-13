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Dünya
Deutsche Welle

Almanya ve Rusya arasında BM gerginliği

Almanya ile Rusya arasında BM Genel Sekreterliği seçimi nedeniyle gerginlik yaşanıyor

13 Eylül 2016 01:15


Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı‘nı Almanya ile ilgili gerçek dışı açıklamalarda bulunmaması yönünde uyardı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, Rus mevkidaşının yanlış bilgileri tekrarladığını belirterek Moskova'yı buna son vermesini istedi.

Schäfer, Almanya'nın yeni BM Genel Sekreteri arayışına müdahale ettiği iddialarının doğru olmadığını belirterek "resmi kanallardan bu tür bilgilerin yayılmasının dostane bir davranış olmadığını" dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Bulgaristan'a Avrupa Birliği Komisyonu yetkilisi Kristalina Georgieva'nın aday gösterilmesi için baskı yaptığını öne sürmüştü. Kremlin ise BM kültür organizasyonu UNESCO Genel Direktörü Bulgar Irina Bokowa'yı destekliyor.

Almanya hükümeti sözcüsü Steffen Seibert de Rus Dışişleri Bakanlığı'nın iddialarını geri çevirdi. Seibert mevcut adaylar arasında Georgieva'nın bulunmadığına dikkat çekti.

BM Genel Sekreterliği için toplam 12 aday başvurdu. Portekizli eski BM Mülteci Yüksek Komiseri António Guterres favorilerin başında geliyor. Ancak prensip sıralamasına göre bu kez Doğu Avrupalı bir adayın koltuğa oturması bekleniyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon 2016 aralık ayı sonunda görevini devredecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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