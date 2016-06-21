Almanya ve Polonya el ele ikinci turda

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçlarında Almanya-Kuzey İrlanda ve Ukrayna-Polonya karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez'in ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada Almanya, Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederken, maçın tek golü Mario Gomez'den geldi.
Grubun diğer maçında Polonya, Ukrayna'yı Jakub Blaszczykowski'nin golüyle 1-0 yendi ve Almanya'yla birlikte ikinci tura çıkma başarısını gösterdi.
Grubu 7 puanla bitiren Almanya ve Polonya'nın ardından 3 puanda kalan Kuzey İrlanda'nın, ikinci tur şansı diğer gruplardaki karşılaşmalardan sonra belli olacak.