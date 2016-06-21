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Spor

Almanya ve Polonya el ele ikinci turda

EURO 2016 C Grubu son maçlarında Almanya, Kuzey İrlanda'ya Mario Gomez'in golüyle 1-0 mağlup etti.

21 Haziran 2016 23:51

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçlarında Almanya-Kuzey İrlanda ve Ukrayna-Polonya karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez'in ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada Almanya, Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederken, maçın tek golü Mario Gomez'den geldi.

Grubun diğer maçında Polonya, Ukrayna'yı Jakub Blaszczykowski'nin golüyle 1-0 yendi ve Almanya'yla birlikte ikinci tura çıkma başarısını gösterdi.

Grubu 7 puanla bitiren Almanya ve Polonya'nın ardından 3 puanda kalan Kuzey İrlanda'nın, ikinci tur şansı diğer gruplardaki karşılaşmalardan sonra belli olacak.

 

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