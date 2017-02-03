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Deutsche Welle

Almanya ve Letonya Erzurum'a sporcu göndermiyor

Almanya ve Letonya bu yıl Erzurum'da düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na sporcu göndermeme kararı aldı. Kararın alınmasına güvenlik endişesi gerekçe gösterildi.

03 Şubat 2017 19:40

Almanya ve Letonya bu yıl Erzurum'da düzenlenecek olan 13. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na (EYOF) güvenlik gerekçesiyle sporcu göndermeyeceğini açıkladı.

Alman Olimpiyat Spor Birliği'nin (DOSB) resmi web sitesinde yapılan açıklamada "Kış sporları sendikaları genç sporcularının güvenlikleriyle ilgili duydukları endişe nedeniyle, DOSB ile vardıkları fikir birliği neticesinde katılımdan vazgeçmiştir" dendi. Açıklamada "Erzurum'daki mevcut koşulların gelişiminin DOSB tarafından güvenlik uzmanlarıyla işbirliği içinde son aşamaya kadar takip edilmiş olduğu" belirtildi.

Letonya da yok

Kısa süre önce de Letonya Türkiye'ye sporcu göndermeme kararı aldı. The Baltic Times'ın haberine göre, Letonya Olimpik Komitesi (LOK) sözcüsü Martins Malmeisters Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada Türkiye'deki "olağanüstü hal ve istikrarsız güvenlik durumu" gerekçesiyle Letonya'nın oyunlara katılımının iptal edildiğini söyledi. Genç sporcuların ebeveynlerinin konu hakkındaki görüşlerinin alındığı ve çoğunluğun katılımın iptali taraftarı görüş bildirdiği ifade edildi.

13 ve 17 yaş arası atletleri bir hafta boyunca konuk eden spor organizasyonu, 2001-2013 yılları arasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) başkanlığını yapmış olan Jacques Rogge'un inisiyatifiyle 1991'de düzenlenmeye başlanmıştı.

Bosna'nın başkenti Saraybosna'nın bu yılki oyunları düzenleyemeyeceği su yüzüne çıktıktan sonra devreye Erzurum girmiş ve bu doğrultuda oyunların organizasyonunun Türkiye'de yapılmasına karar verilmişti.

13. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları bu yıl 11-18 Şubat tarihleri arasında Palandöken Dağları'nda düzenlenecek. Oyunlara 40 ülkeden bin 400 sporcunun katılım sağlaması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/SID/BÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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