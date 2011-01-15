-ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN TUNUS'A SAĞDUYU ÇAĞRISI BERLİN (A.A) - 15.01.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Tunus'ta demokrasinin oluşturulması yönünde çağrıda bulundu. Başbakanlık basın merkezinden yapılan açıklamada, Başbakan Merkel'in, Tunus'ta yeniden başlangıç için fırsatın oluştuğunu ve demokrasinin oluşması için adımlar atılması, basın ve toplanma özgürlüğü gibi temel hakların garanti altına alınması gerektiği ve Almanya'nın bu konuda destek olacağını ifade ettiği belirtildi. Açıklamada ayırca, Merkel'in Tunus'ta vekaleten devlet başkanlığı görevine getirilen Fuad Mebaza'ya bir mesaj gönderdiği ve mesajda eylemlerde bulunan insanları dinlemeyi ve gerçek bir demokrasinin getirilmesi yönünde çağrı yaptığı kaydedildi. -İNGİLTERE'DEN İTİDAL ÇAĞRISI- İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague de Tunus'taki şiddet olaylarını kınayarak, yetkilileri olayları barışçıl bir şekilde çözümlemeye çağırdı. Hague yaptığı yazılı açıklamada, "Asayişin bir an önce sağlanması, adil ve özgür bir seçime doğru gidilmesi ve siyasi özgürlüklerin sağlanması için Tunus'ta tarafları itidale çağırıyorum" ifadesini kullandı. Tunus'taki İngiliz Büyükelçiliğinin bu ülkede bulunan İngiliz vatandaşlarına yardım ettiğini de kaydeden Hague, ülkedeki durum düzelene kadar vatandaşlarından bu ülkeye seyahat etmemelerini istedi. Bu arada, Hague, 17-21 Ocak tarihlerinde sırasıyla Hong Kong, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı ziyaret edecek. İngiltere'nin Muhafazakar Partili Dışişleri Bakanının bu ziyaretlerinde, İngiliz ekonomisinin geliştirilmesi yönünde girişimlerde bulunması bekleniyor.