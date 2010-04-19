Almanya ve İngiltere'de Goldman Sachs'a soruşturma

T24 - ABD Sermaye Piyasası Kurulunun (SEC) yatırım bankası Goldman Sachs hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açmasından sonra Almanya ve İngiltere'de bu bankanın faaliyetlerinin soruşturulmasını istedi. ABD, İngiltere ve Almanya'daki düzenleyici kurumlar gözlerini dolandırıcılıkla suçlanan Goldman Sachs'a çevirirken, Almanya ve İngiltere, muhtemel yasal adımların başlangıcı olarak bankanın faaliyetleri konusunda SEC'den ayrıntılı bilgi isteyecek.





İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dün (18 Nisan 2010) BBC'ye verdiği demeçte İngiliz Federal Hizmetler İdaresi'nin (FSA), Goldman Sachs hakkında soruşturma yapmasını istediğini söyledi.





Goldman Sachs'ın tutsata (mortgage) dayalı finansal ürünlerine yatırım yapan Avrupalı bankalara gönderme yapan Brown, ''Bankaların yasal yollara başvurmayı düşündüklerini biliyorum. ABD'deki SEC ile birlikte çalışacağız'' diye konuştu.





Alman hükümeti sözcüsü Ulrich Wilhelm de Almanya Finansal Denetleme Kurumu'nun (BaFin) SEC'ten bilgi isteyeceğini ve belgelerin dikkatlice gözden geçirildikten sonra yasal adımlar konusunda karar vereceklerini açıkladı.





Almanya'nın Goldman Sachs'ın faaliyetleriyle ilgilenmesi, 2007 yılında iflasın eşiğine gelen Alman IKB Deutsche Industriebank'ın, Goldman Sachs ile olan yatırım ilişkilerinden kaynaklanıyor.

Almanya'da devlete ait kalkınma bankası KfW, 2008 yılında ülkenin bankacılık sistemini desteklemek için IKB'ye 10 milyar euro aktardı.





Goldman Sachs'a dava açan SEC'e göre, IKB, Goldman Sachs'ın yatırım ürünü Abacus'a yatırdığı 150 milyon doların neredeyse tamamını kaybetti.





SEC, daha önce Royal Bank of Scotland'ın (RBS) bazı operasyonlarını satın aldığı ABN Amro'nun Abacus yatırım ürünündeki pozisyonunu rahatlamak için Ağustos 2008'de Goldman Sachs'a 841 milyon dolar ödediğini belirtti.





İngiliz hükümeti kurtarmak için 70 milyar dolar maddi destek verdiği RBS'nin yüzde 84'üne sahip bulunuyor.





SEC, Goldman Sachs'ın tutsata dayalı bir finansal ürün için yanlış bilgi vererek ve bazı önemli bilgileri gizleyerek dolandırıcılık yaptı suçlamasıyla banka hakkında kamu davası açmıştı.

Riskli tutsata dayalı ürünlerde Goldman Sacs firmasının yaptığı hile sonucunda yatırımcıların milyarlarca dolar zarar ettiğini bildiren SEC, ''Goldman Sachs zarar etmesi kesin gözüyle bakılan yatırım ürününe (Abacus) ilişkin bilgileri gizleyerek sattı ve sattığı ürünlerde satış pozisyonu alarak ayrıca kar elde etti'' ifadesini kullanmıştı.