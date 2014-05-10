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Dünya

Almanya ve Fransa'dan Rusya'ya yaptırım uyarısı

Fransa ve Almanya liderleri, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin planlandığı gibi 25 Mayıs'ta yapılamaması durumunda Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulundu

10 Mayıs 2014 18:26

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Hollande ve Merkel, Ukrayna'da planlandığı gibi 25 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimlerinin yapılamaması durumunda Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı uyarısını yaptı.

Merkel – Hollande görüşmesinden sonra yapılan ortak açıklamada Rusya’ya şu ‘uyarı’ yapıldı: ‘Eğer Ukrayna’da uluslararası alanda kabul görecek bir devlet başkanlığı seçimi düzenlenemezse, ülke kaçınılmaz bir şekilde daha da istikrarsızlığa sürüklenecek. Almanya ve Fransa, bu durumun Avrupa Konseyi’nin 6 Mart 2014 tarihli kararları doğrultusunda sonuçları olacağı konusunda hemfikirdir.’ 

Merkel ve Hollande’ın bu ifadelerle, martta onaylanan ekonomik yaptırımlara göndermede bulunduğu yorumu yapıldı. Hem AB hem de ABD daha önceden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bağlantılı bazı kişi ve şirketlere yaptırımlar getirmişti. 

Alman ve Fransız liderlerin ortak açıklamasında Ukrayna hükümetine de seçimlerden önce halkın ve mülkiyetin korunmasını gerektiren durumlar dışında askeri eylemden kaçınması çağrısında bulunuldu. 

Hollande ve Merkel ‘Ukrayna sınırındaki Rus askerlerinin sayısının azaltılması’ çağrısında da bulunurken, Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlılarına da mesaj gönderip ‘yarın yapılacak yerel referandumların yasa dışı olacağını’ savundu.

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